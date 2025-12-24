НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Главреда КазТАГ задержали в Астане. Он объявил голодовку
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53207
Главреда КазТАГ задержали в Астане. Он объявил голодовку
Отправлено: 24.12.25 - 17:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Адвокаты главного редактора КазТАГ Амира Касенова, которого пригласили на следственные действия 23 декабря в Есильское РОВД Астаны, сообщили о его задержании. Касенов с момента прибытия в ИВС объявил голодовку.
Читать новость

К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2045
Re: Главреда КазТАГ задержали в Астане. Он объявил голодовку
Отправлено: 24.12.25 - 17:27
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это журналист. Журналисты, у них должно быть право высказывать свою точку зрения 

У ВСЕХ должно быть право высказывать свою точку зрения, какой бы она ни была. И у журналистов и у не журналистов.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS