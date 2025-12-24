НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Конь на миллионы - Кражу племенного жеребца раскрыли в Костанайской области
 
 
Конь на миллионы - Кражу племенного жеребца раскрыли в Костанайской области
24.12.25 - 16:29
Кража произошла 23 декабря в посёлке Карабалык. Вернуть владельцу породистую лошадь стоимостью 2 млн тенге уже в первые часы после преступления полицейские смогли с помощью камер видеонаблюдения.
Re: Конь на миллионы - Кражу племенного жеребца раскрыли в...
24.12.25 - 16:29
Конь на фото похож на орловского рысака. Писец, если бы его на беш пустили! Хотя и беш из жеребца производителя был бы вонючим.
