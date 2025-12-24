Отправлено: - 13:45

согласен.. А те этажи ( с 1го по 3й) на которые лифт не идет? Тоже должны участвовать?

Цитата:Цитата:Все платят кредит.Даже как у нас инвалид, живущий на первом этаже и магазины с той стороны.И лифты сейчас ездят на все этажи, если кто со второго пользуется на втором и третьем, не отключают, кто не пользуется не платит ежемесячную сумму.Если неразбериха, то лифт по карточкам, что на много дороже конечно выходит