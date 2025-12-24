НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Почти каждый третий лифт в многоэтажках Костаная превысил срок эксплуатации, каждый пятый подлежит замене
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53207
Почти каждый третий лифт в многоэтажках Костаная превысил срок эксплуатации, каждый пятый подлежит замене
Отправлено: 24.12.25 - 10:30
С 2026 года отдел жилищных отношений начнет проверки по вопросу контроля по соблюдению требований промышленной безопасности при эксплуатации лифтов. В случае выявления нарушений работу лифта могут приостановить.
Михаил
* Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
463
Re: Почти каждый третий лифт в многоэтажках Костаная превысил...
Отправлено: 24.12.25 - 10:30
#1
Если 51% согласен.. А те этажи ( с 1го по 3й) на которые лифт не идет? Тоже должны участвовать?
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46660
Re: Почти каждый третий лифт в многоэтажках Костаная превысил...
Отправлено: 24.12.25 - 13:45
#2
Цитата:
Михаил:

Цитата:
согласен.. А те этажи ( с 1го по 3й) на которые лифт не идет? Тоже должны участвовать?

Все платят кредит.
Даже как у нас инвалид, живущий на первом этаже и магазины с той стороны.
И лифты сейчас ездят на все этажи, если кто со второго пользуется на втором и третьем, не отключают, кто не пользуется не платит ежемесячную сумму.
Если неразбериха, то лифт по карточкам, что на много дороже конечно выходит
р
родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2206
Re: Почти каждый третий лифт в многоэтажках Костаная превысил...
Отправлено: 24.12.25 - 15:04
#3
Цитата:
111:
Все платят кредит. Даже как у нас инвалид, живущий на первом этаже и магазины с той стороны. И лифты сейчас ездят на все этажи, если кто со второго пользуется на втором и третьем, не отключают, кто не пользуется не платит ежемесячную сумму. Если неразбериха, то лифт по карточкам, что на много дороже конечно выходит

......идиотизм какой то...зато демократия,чЁ хотим то и творим....
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46660
Почти каждый третий лифт в многоэтажках Костаная превысил срок эксплуатации, каждый пятый подлежит замене
Отправлено: 24.12.25 - 15:38
#4
Цитата:
родом из Шанхая2022:

Цитата:
идиотизм какой то..

В чем же?
