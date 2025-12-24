НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Семьи жертв крушения рейса Баку – Грозный прибыли в Актау
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53207
Семьи жертв крушения рейса Баку – Грозный прибыли в Актау
Отправлено: 24.12.25 - 11:48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Родственники членов экипажа самолёта Embraer авиакомпании AZAL, погибших в результате крушения рейса Баку – Грозный, посетили Актау. Визит был приурочен к годовщине трагической катастрофы
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46660
Re: Семьи жертв крушения рейса Баку – Грозный прибыли в Актау
Отправлено: 24.12.25 - 11:48
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у нас наше ОСИ в том году, уже вечером, зная что разбился самолет, наши мусульмане , что важно, ходящие в мечеть, вышли хороводить и делать рилсы, на крови..
Ни капли сочувствия к этой трагедии у наших костанайцев например не было.
Объяснили что это не наш самолет просто.
И корреспондент снимающий с одного из СМИ, на вопрос почему именно в этот вечер надо было хороводить и ржать как лошади, снимая Сторис, тоже почему то разобиделся на меня.
Вот такие тут у нас нравы..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29439
Семьи жертв крушения рейса Баку – Грозный прибыли в Актау
Отправлено: 24.12.25 - 12:19
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
вышли хороводить

А красну девицу не позвали, вот она и разобиделась, и строчит теперь одно и то же :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46660
Семьи жертв крушения рейса Баку – Грозный прибыли в Актау
Отправлено: 24.12.25 - 13:36
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
А красну девицу не позвали,

Когда идет траур, ты вызываешь каких то девиц?
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2206
Re: Семьи жертв крушения рейса Баку – Грозный прибыли в Актау
Отправлено: 24.12.25 - 15:26
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А у нас наше ОСИ в том году, уже вечером, зная что разбился самолет, наши мусульмане , что важно, ходящие в мечеть, вышли хороводить и делать рилсы, на крови.. Ни капли сочувствия к этой трагедии у наших костанайцев например не было.

....Ты как общественный деятель должен был собрать внеочередной пленум ОСИ и прописочить этих хороводцев... :-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46660
Семьи жертв крушения рейса Баку – Грозный прибыли в Актау
Отправлено: 24.12.25 - 15:35
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:

Прописочил уже, в этом году у нас ни нового года, ни елки и ни хороводов.
Аллах как говорится наказал..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS