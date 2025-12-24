Re: Семьи жертв крушения рейса Баку – Грозный прибыли в Актау

Отправлено: - 11:48

А у нас наше ОСИ в том году, уже вечером, зная что разбился самолет, наши мусульмане , что важно, ходящие в мечеть, вышли хороводить и делать рилсы, на крови..

Ни капли сочувствия к этой трагедии у наших костанайцев например не было.

Объяснили что это не наш самолет просто.

И корреспондент снимающий с одного из СМИ, на вопрос почему именно в этот вечер надо было хороводить и ржать как лошади, снимая Сторис, тоже почему то разобиделся на меня.

Вот такие тут у нас нравы..