YESNO:

где здесь про износ коленвала вкладышей колец поршневых ?

Цитата:Прямо там, в тексте вашего мануала. Во-первых сейчас пойди поищи "обычный" бензин для тех 70-мохнатых годов, который согласно тексту допускается к добавке (читай: что-нибудь типа 76-го или 80-го). А во-вторых, пользователя честно предупредили что повышается вероятность детонации, а вместе с нею будут там и колено и поршни и клапаны прогоревшие.От безысходности, да, можно наливать. А безысходность там очевидна поскольку "зимним" топливом они называют то, что "в принципе не застывает при -15°С" которое ещё и есть "почти повсеместно". Но радости двигателю оно не добавит. А что касаемо насоса, так ему вообще пофигу что сжимать, лишь бы было чистое, со смазкой и коррозионно не активное.