Re: Больше 4 тонн дизельного топлива похитили из КТЖ в...

Отправлено: - 17:00

Да от туда не 4 тонны а 4 миллионов тонн спёрли.) дома и новые машины за один год работы понакупляли) многие Костанайцы.



П. С Не осуждаю. Как говорится все воруют, а мы че лысые) это работает и в гоструктурах и в частных компаниях) халява всегда манит человека.)