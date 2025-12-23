НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Больше 4 тонн дизельного топлива похитили из КТЖ в Костанайской области. Ведется расследование
 
 
Больше 4 тонн дизельного топлива похитили из КТЖ в Костанайской области. Ведется расследование
Отправлено: 23.12.25 - 16:54
Отправлено: 23.12.25 - 16:54
Деятельность группы лиц, занимавшихся хищением ГСМ из национальной компании «Қазақстан темір жолы», пресекли 29 ноября. В преступную схему были вовлечены жители Костанайской области, в том числе сотрудники локомотивного депо.
Читать новость

Re: Больше 4 тонн дизельного топлива похитили из КТЖ в...
Отправлено: 23.12.25 - 16:54
#1
Да ладно. Этой схеме сегодня в обед будет уже 100лет. Да Туда только ради этого и шли работать :lol:
Re: Больше 4 тонн дизельного топлива похитили из КТЖ в...
Отправлено: 23.12.25 - 17:00
#2
Да от туда не 4 тонны а 4 миллионов тонн спёрли.) дома и новые машины за один год работы понакупляли) многие Костанайцы.

П. С Не осуждаю. Как говорится все воруют, а мы че лысые) это работает и в гоструктурах и в частных компаниях) халява всегда манит человека.)
Re: Больше 4 тонн дизельного топлива похитили из КТЖ в...
Отправлено: 24.12.25 - 10:44
#3
Мой приятель будучи белазистом на карьере таким образом натырил на две квартиры в Павлодаре для дочерей. Когда сотрудники КНБ завели уголовку на моих друзей за подделку самопал, только соляркой и откупились,кажется был 97 год когда очередной раз закрыли тургайскую область и спешно закрыли дело и свалили в Астану
