Re: Упрощенка против общего режима: Бектенов призвал не...

Отправлено: - 10:36

с поставщиками на упрощенной декларации нельзя будет включать в вычеты

Только что на т-токе увидел,группа юристов из Алматы обратились к президенту на предмет по ущемления прав налогоплательщиков именно по этому нововведению. Подробности и номер статьи из конституции не могу сказать,но в пример приводится описание жителей ЮАР во время апартеида когда доминировались права белых над черными