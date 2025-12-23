НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Упрощенка против общего режима: Бектенов призвал не переживать из-за нашумевшего правила
 
 
Упрощенка против общего режима: Бектенов призвал не переживать из-за нашумевшего правила
Отправлено: 23.12.25 - 14:42
Премьер-министр Олжас Бектенов прокомментировал опасения бизнеса, связанные с налоговой реформой, и призвал предпринимателей не бояться новых правил, касающихся налогового вычета при работе с поставщиками на упрощенной декларации.
Отправлено: 23.12.25 - 14:42
налог придется платить так, будто этих расходов не было
Как вы думаете,уважаемые друзья, что бы это значило? Если все будут говорить на этом сленге что можно ожидать в дальнейшем. Смело идите вперёд,будто впереди есть дороги
Отправлено: 24.12.25 - 10:36
 с поставщиками на упрощенной декларации нельзя будет включать в вычеты
Только что на т-токе увидел,группа юристов из Алматы обратились к президенту на предмет по ущемления прав налогоплательщиков именно по этому нововведению. Подробности и номер статьи из конституции не могу сказать,но в пример приводится описание жителей ЮАР во время апартеида когда доминировались права белых над черными
