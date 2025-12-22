НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53200
Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 22.12.25 - 12:55
На помощь застрявшему в эти выходные на дороге большегрузному автомобилю пришли спасатели. Из-за сильных морозов у грузовика, ехавшего из Аркалыка в Астану, замерз топливный фильтр.
Читать новость

Vit
Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17345
Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 23.12.25 - 22:52
#30
Цитата:
YESNO:
А книжка какого года? И рекомендации каких двигателей евро класса?

Просто меня терзают смутные сомнения что такие рекомендации годятся для современных движков. Хотя немцами видней конечно) с ними не поспоришь.
Y
YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1876
Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 23.12.25 - 23:11
#31
Цитата:
Карачун:

Цитата:
ну пройдёт он вместо миллиона-полутора 500-600К километров из-за подобных экспериментов, кто там сильно разницу увидит!?

еще раз . главное чтоб было правильное процентное соотношение . чтоб тнвд не вышел из строя . где здесь про износ коленвала вкладышей колец поршневых ?
и это не какая вынужденная мера и
речь шла в тех книжках про обычный механический тнвд . это для тех времен обычное дело и сейчас для таких машин с такими тнвд реалии сегодняшнего дня .
Y
YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1876
Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 23.12.25 - 23:13
#32
Цитата:
Vit:

Цитата:
А книжка какого года? И рекомендации каких двигателей евро класса?

Мерседес 190 616 дизель . книжка про 123 Мерседес .
там дизеля одинаковые ставились в одно время .
Y
YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1876
Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 23.12.25 - 23:22
#33
Цитата:
Карачун:

Цитата:
из-за подобных экспериментов,

какие же эксперименты .
немецкий инженер написал руководство с рекомендациями .
сами что то там читали но как то не внимательно до конца . теперь эксперименты какие то .
про трубу это образно конечно .
Добринцофф
Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10480
Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 24.12.25 - 00:02
#34
Цитата:
Vit:
А книжка какого года?

Интернет говорит ,что это мануал по мерседесам от 1972г :-o
