Отправлено: - 23:11

Карачун:



ну пройдёт он вместо миллиона-полутора 500-600К километров из-за подобных экспериментов, кто там сильно разницу увидит!?

Цитата:Цитата:еще раз . главное чтоб было правильное процентное соотношение . чтоб тнвд не вышел из строя . где здесь про износ коленвала вкладышей колец поршневых ?и это не какая вынужденная мера иречь шла в тех книжках про обычный механический тнвд . это для тех времен обычное дело и сейчас для таких машин с такими тнвд реалии сегодняшнего дня .