Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 22.12.25 - 12:55
Отправлено: 22.12.25 - 12:55
На помощь застрявшему в эти выходные на дороге большегрузному автомобилю пришли спасатели. Из-за сильных морозов у грузовика, ехавшего из Аркалыка в Астану, замерз топливный фильтр.
Отправлено: 23.12.25 - 09:45
Цитата:
У нас всё "не так", почему с д/т должно быть иначе? Вчера подкаст слушал от дубовицкого с канала "что по деньгам?" наржался от души. Там правда про газ разговор был, но суть у нас во всем одинакова. Особенно позабавило его высказывание "...получается мы уже про...ли или рискуем про...ть больше чем сп....ли?" Правда я б ещё от себя добавил "...тогда как не про....в можно было бы с....ть сильно больше. И это было бы выгодно всем участникам" Вот и вся наша экономика с планированием.
Vit:
У нас всё "не так", почему с д/т должно быть иначе? Вчера подкаст слушал от дубовицкого с канала "что по деньгам?" наржался от души. Там правда про газ разговор был, но суть у нас во всем одинакова. Особенно позабавило его высказывание "...получается мы уже про...ли или рискуем про...ть больше чем сп....ли?" Правда я б ещё от себя добавил "...тогда как не про....в можно было бы с....ть сильно больше. И это было бы выгодно всем участникам" Вот и вся наша экономика с планированием.
Отправлено: 23.12.25 - 09:58
знай правильные пропорции и добавляй в солярку бензин . и все будет хорошо .
Отправлено: 23.12.25 - 10:00
Цитата:
Не на всех. Собственно именно зимнее из известных мне азс есть только на мунай онимдери. В прочих же колонках "не два не полтора" -18С. У зимнего, в соответствии со стандартом, температура застывания должна быть -35. У летнего -10.
ПолиграфЪ Боярышников:
Не на всех. Собственно именно зимнее из известных мне азс есть только на мунай онимдери. В прочих же колонках "не два не полтора" -18С. У зимнего, в соответствии со стандартом, температура застывания должна быть -35. У летнего -10.
Отправлено: 23.12.25 - 10:10
Цитата:
ну почему ни один водитель не требует от АЗС сертификат на д/т? где всё должно прописано. если возникли проблемы с д/т можно сдать в лабораторию и получить результаты исследований, затем обратиться в суд за защитой нарушенных прав.. некачественной продукцией.
Карачун:
ну почему ни один водитель не требует от АЗС сертификат на д/т? где всё должно прописано. если возникли проблемы с д/т можно сдать в лабораторию и получить результаты исследований, затем обратиться в суд за защитой нарушенных прав.. некачественной продукцией.
Отправлено: 23.12.25 - 10:16
Цитата:
Да, да, да. До 20% от объема. Я тоже читал инструкцию по эксплуатации двигателей от фольксвагена 80-х 90-х годов. Правда полностью. Включая часть где говорилось что это вынужденная, крайняя мера, подразумевающая замену содержимого топливного бака на топливо соответствующее сезону при первой же возможности.
Не, ребята, кому нравится му...хаться с топливной системой и двигателем, можете керосину туда налить да побольше. Эффект будет бомбический. А кому просто ездить и не думать замерзнет-не замерзнет, сломается-не сломается, просто заправляйтесь по сезону. Ну или "зажигалка".
YESNO:
Да, да, да. До 20% от объема. Я тоже читал инструкцию по эксплуатации двигателей от фольксвагена 80-х 90-х годов. Правда полностью. Включая часть где говорилось что это вынужденная, крайняя мера, подразумевающая замену содержимого топливного бака на топливо соответствующее сезону при первой же возможности.
Не, ребята, кому нравится му...хаться с топливной системой и двигателем, можете керосину туда налить да побольше. Эффект будет бомбический. А кому просто ездить и не думать замерзнет-не замерзнет, сломается-не сломается, просто заправляйтесь по сезону. Ну или "зажигалка".
Отправлено: 23.12.25 - 10:31
Цитата:
Пробовал,вот как раз неделю назад когда ночью мороз был -20-25,машина завелась,на холостых работает,но когда начинаешь движение она тупит,не набирает обороты,то есть солярка подзамерзла и не проходит в нужном количестве через фильтр.
Цитата:
На какких на всех?
Я только на мунае видел по 460 и на Эталоне по 500
Карачун:
Пробовал,вот как раз неделю назад когда ночью мороз был -20-25,машина завелась,на холостых работает,но когда начинаешь движение она тупит,не набирает обороты,то есть солярка подзамерзла и не проходит в нужном количестве через фильтр.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
На какких на всех?
Я только на мунае видел по 460 и на Эталоне по 500
Отправлено: 23.12.25 - 10:33
Цитата:
Откуда ж мне знать? У нас кругом расп....ство, водители что, "лысые" что-ли? Такие же, из того же теста слепленные.
И потом, азс и не утверждают что продают зимнее д/т если они его не продают. Если "мунайка" продает то они так и говорят "вот тебе зимнее, вот тебе сертификат" и не прикопаешься. По документам во всяком случае оно действительно зимнее, с запасом в три градуса. Остальные называют то, что продают, по аналогии с обувью "демисезонным" и тоже сертификат по требованию предоставляют.
Другое дело что это демисезонное где нибудь в степи на трассе продуваемой всеми возможными ветрами в минус 30...остается демисезонным и замерзает без спецподготовки тс, о котором говорит Вит.
ПолиграфЪ Боярышников:
Откуда ж мне знать? У нас кругом расп....ство, водители что, "лысые" что-ли? Такие же, из того же теста слепленные.
И потом, азс и не утверждают что продают зимнее д/т если они его не продают. Если "мунайка" продает то они так и говорят "вот тебе зимнее, вот тебе сертификат" и не прикопаешься. По документам во всяком случае оно действительно зимнее, с запасом в три градуса. Остальные называют то, что продают, по аналогии с обувью "демисезонным" и тоже сертификат по требованию предоставляют.
Другое дело что это демисезонное где нибудь в степи на трассе продуваемой всеми возможными ветрами в минус 30...остается демисезонным и замерзает без спецподготовки тс, о котором говорит Вит.
Отправлено: 23.12.25 - 10:34
Цитата:
Я в автономку так налил,50\50 бачёк там прозрачный и хорошо видно,что на морозе солярка застывает и отделяется от бензина,нижняя часть бачка вся белая,сверху прозрачная,автономка кстати то же не запускается.
YESNO:
Я в автономку так налил,50\50 бачёк там прозрачный и хорошо видно,что на морозе солярка застывает и отделяется от бензина,нижняя часть бачка вся белая,сверху прозрачная,автономка кстати то же не запускается.
Отправлено: 23.12.25 - 13:26
Цитата:
Ну я не когда бензин не куда не добавляю, не в автономку не тем более в основной бак.
Топливная аппаратура у дизеля это практически сердце автомобиля. Автономка полетит да и хрен с ним а вот двигатель это дорого
Добринцофф: на морозе солярка застывает и отделяется от бензина,нижняя часть бачка вся белая,сверху прозрачнаяХм. Интересный эксперимент. Надо будет попробовать повторить с пластиковой бутылкой, посмотреть результат.
Ну я не когда бензин не куда не добавляю, не в автономку не тем более в основной бак.
Топливная аппаратура у дизеля это практически сердце автомобиля. Автономка полетит да и хрен с ним а вот двигатель это дорого
Отправлено: 23.12.25 - 17:17
Цитата:
Цитата:
это рецепт конечно для довольно старых дизелей подходит у которых евро другое . и ничего не надо потом менять в баке . Был у меня мерседес 814 всегда канистра лежала с бензином . Долил бензина если схватывать начинает лампой подогрел бак и вперед . Много чего немцы напишут там . практика есть практика . пропорции правильные чтоб тнвд не убить .
Vit:
Цитата:
Ну я не когда бензин не куда не добавляю, не в автономку не тем более в основной бак.
это рецепт конечно для довольно старых дизелей подходит у которых евро другое . и ничего не надо потом менять в баке . Был у меня мерседес 814 всегда канистра лежала с бензином . Долил бензина если схватывать начинает лампой подогрел бак и вперед . Много чего немцы напишут там . практика есть практика . пропорции правильные чтоб тнвд не убить .
Отправлено: 23.12.25 - 17:45
Цитата:
Ну видимо лень или не хватка опыта или знаний. Я уже таких индивидуумов встречал аж страшно становится на трассах)
Вызвать мчс это, ну Незнаю. Наверно крайний уже случай. Может совсем плохо было, плюс лошади.
YESNO:Так вот же я про это в самом начале и писал. В статье ман старенький, скорей всего частный свой. (как правило они не дорогие и водители себе покупают, что б на себя работать потихоньку) старенькая техника не прихотливая, из электроники только лампочка освещения в салоне в отличии от новых где датчики повсюду напичканы, насосы электрические итд и тп. А этот динозавр можно так под себя настроить, что даже летняя салярка не замёрзнет в минус 30.
Ну видимо лень или не хватка опыта или знаний. Я уже таких индивидуумов встречал аж страшно становится на трассах)
Вызвать мчс это, ну Незнаю. Наверно крайний уже случай. Может совсем плохо было, плюс лошади.
Отправлено: 23.12.25 - 19:42
Цитата:///замерз топливный фильтр.///
Не бывает такого: - топливный фильтр - это колба с фильтрующим элементом внутри- топливный фильтр НИКОГДА не замёрзнет; замерзает сама СОЛЯРКА или ДИЗЕЛЬНОЕ топливо.
Тот кто писал такой же Д...Л, как и эти водилы которые отправляются в путь зимой.
Цитата:
Всю жизнь при совхозе да и сейчас:- зимой на тракторах ездили на казахской ПАВЛОДАРСКОЙ ЛЕТНЕЙ солярке:: - и снегозадержание и навоз вывозили и скот кормили и за углём ездили и в рейсы в Усть Илим за лесом - и ничего - никто не земёрз и техника не стояла на трассе.
Вит прав: - надо готовиться к КАЖДОМУ рейсу- и бензинчиком разводили и лампочку в бак- в любой мороз техника работала.
Если топливная система в исправном состоянии, нет подсоса воздуха и не троит и движок держит температуру 80-90 - трактор НИКОГДА не станет.
Не бывает такого: - топливный фильтр - это колба с фильтрующим элементом внутри- топливный фильтр НИКОГДА не замёрзнет; замерзает сама СОЛЯРКА или ДИЗЕЛЬНОЕ топливо.
Тот кто писал такой же Д...Л, как и эти водилы которые отправляются в путь зимой.
Цитата:
Добринцофф:
Всю жизнь при совхозе да и сейчас:- зимой на тракторах ездили на казахской ПАВЛОДАРСКОЙ ЛЕТНЕЙ солярке:: - и снегозадержание и навоз вывозили и скот кормили и за углём ездили и в рейсы в Усть Илим за лесом - и ничего - никто не земёрз и техника не стояла на трассе.
Вит прав: - надо готовиться к КАЖДОМУ рейсу- и бензинчиком разводили и лампочку в бак- в любой мороз техника работала.
Если топливная система в исправном состоянии, нет подсоса воздуха и не троит и движок держит температуру 80-90 - трактор НИКОГДА не станет.
Отправлено: 23.12.25 - 22:28
нашел дома немецкое издание руководства по ремонту и обслуживанию автомобилей марки Мерседес . ничего про замену содержимого топливного бака не пишется . да это и логично что там менять если все в трубу выйдет . немцы рекомендуют добавлять керосин или бензин до того как начали заливать диз топливо . Если температура от -15 до -20 заливается в соотношении 70/30 . 50/50 -20 -25 .
Отправлено: 23.12.25 - 22:45
Цитата:
YESNO:Давно, давно было ещё когда я щегол был. Поставил рабочую машину в автобазу. Сел на свою мазду 626 их в городе ещё мало тогда было. Уставший в усмерть был. Не выспавший ещё. заехал на азс и по привычки заправил в бензиновую мазду дизельное топливо. Еду не пойму, машина за троила, чихает, коптит черным дымом. И тут до меня дошло. Ёмоё Яж дизель плюхнул). Блин не поверите, доехал до дома. Утром сам снял все форсунки, (там попимо свечей ещё форсунки впрыска стояли или как там правильно зовут их) почистил. Остатки слил. Я тогда первый раз разобрал иномарку. В те года ещё не все СТО умели их ремонтировать И норм. Крепкие движки у японцев.
Отправлено: 23.12.25 - 22:46
Цитата:
YESNO: если все в трубу выйдетесли б оно при этом через двигатель не проходило то действительно, пес с ним, пусть будет. с другой стороны с тем запасом ресурса, вследствие технологических ограничений, возможно и действительно? ну пройдёт он вместо миллиона-полутора 500-600К километров из-за подобных экспериментов, кто там сильно разницу увидит!?
