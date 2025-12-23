НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ "Кайрак" издеваются над водителями" - Тонировка стекол налоговой таможни пропускного пункта в Костанайской области возмутила водителя
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53200
"Кайрак" издеваются над водителями" - Тонировка стекол налоговой таможни пропускного пункта в Костанайской области возмутила водителя
Отправлено: 23.12.25 - 20:43
Отправлено: 23.12.25 - 20:43
Он также поделился с "НГ", что водители этой ночью ждали очереди 7 часов. Его ролик в Тикток о ситуации сейчас набирает популярность.


Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17345
Re: "Кайрак" издеваются над водителями" -...
Отправлено: 23.12.25 - 20:43
#1
Мне лично плевать на эту тонировку, пусть хоть там бронированным железом закроются.

Ведь Основная проблема что стоишь в этой душниловки по несколько часов. То компьютеры у них зависли. То один или два налоговика работают, хотя там вроде 4 рабочих места. Хотелось бы как то по расторопней что ли шла работа ;-)
Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
310
Re: "Кайрак" издеваются над водителями" -...
Отправлено: 23.12.25 - 21:06
#2
21 ВЕК! В космос уже 64 года! А на таможне полрядок навести не можем, а ещё что то пишим законы какие то издаём...тьфу! Более позорного чем прохождение границы и У НАС, наверно нигде нету! Или это СДЕЛАНО СПЕЦИАЛЬНО ???? Я на это смотрю с точки зрения закона ПОДОБНОЕ ПРИТЯГИВАЕТ ПОДОБНОЕ. А ещё закона передачи энергии. Сколько там в этом месте негнативной энергии??? Просто ужас! И кто ей пиьтается? Да те КТО ЭТОТ ПРИЦЕНДЕНТ И СОЗДАЁТ! ОнИ НЕ МОГУТ СУЩЕСТВОВАТЬ БЕЗ НЕГАТИВА! А Кто по священному писанию обладает негативной энергией??? То то ! Вот и смотрите кто у нас рулит этим всем!
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17345
"Кайрак" издеваются над водителями" - Тонировка стекол налоговой таможни пропускного пункта в Костанайской области возмутила водителя
Отправлено: 23.12.25 - 21:25
#3
Отправлено: 23.12.25 - 21:25
#3
У меня есть предложение для налоговиков (если услышат)
Просто снимайте копии документов, а потом там сами уже с этими бумагами работайте без водителя.

По крайне мере так делают на российской стороне. Это занимает ровно 2 минуты.. Правда Те их фотографируют, но без разницы. Принцип тот же по факту.
Тем самым увеличится пропускная способность на границе. Ведь только из за Вас очередь накапливается.

А ведь скоро Бугристый закончит свой грандиозный ремонт погран перехода, плюс они установили современный рентген. Скорость прохождения пп с той стороны будет космической. Жалобы начнут на вас сыпаться просто пачками.

[Исправлено: Vit, 23.12.2025 - 21:27]

[Исправлено: Vit, 23.12.2025 - 23:05]
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1876
Re: "Кайрак" издеваются над водителями" -...
Отправлено: 23.12.25 - 22:33
#4
не поймете что ли . то новый н.кодекс то постоянно на таможне движения такие и еще что то придумают . лишних много в королевстве .
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1534
Re: "Кайрак" издеваются над водителями" -...
Отправлено: 23.12.25 - 23:14
#5
Они же там нормы времени вводили на прохождение одного транспортного средства, а теперь сами и забили на эти нормы.
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2202
Re: "Кайрак" издеваются над водителями" -...
Отправлено: 24.12.25 - 00:04
#6
Цитата:
Vit:
А ведь скоро Бугристый закончит свой грандиозный ремонт погран перехода, плюс они установили современный рентген. Скорость прохождения пп с той стороны будет космической. Жалобы начнут на вас сыпаться просто пачками.


.....им эти жалобы до одного места...если очередей не будет они не смогут бабло стрич,энакомый гоняет постоянно туда сюда приезжает входит и без проблем проходит быстро...
