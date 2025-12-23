Отправлено: - 00:04

Vit:

А ведь скоро Бугристый закончит свой грандиозный ремонт погран перехода, плюс они установили современный рентген. Скорость прохождения пп с той стороны будет космической. Жалобы начнут на вас сыпаться просто пачками.

Цитата:.....им эти жалобы до одного места...если очередей не будет они не смогут бабло стрич,энакомый гоняет постоянно туда сюда приезжает входит и без проблем проходит быстро...