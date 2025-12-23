«Как они права получают?» - Аким и полиция вновь осудили невнимательность водителей в Костанае

в целом я согласен что полицейские при регулировании на перекрестках зачастую сигналы подают не четкие, начинают то руками махать, то палкой, то положение туловища меняют по ходу действия сигнала. но и в этом случае помимо негодования можно поискать и место для благодарности. они же таким образом помочь пытаются незадачливым водителям. неуклюже конечно, но тем не менее.