НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Как они права получают?» - Аким и полиция вновь осудили невнимательность водителей в Костанае
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53200
«Как они права получают?» - Аким и полиция вновь осудили невнимательность водителей в Костанае
Отправлено: 23.12.25 - 14:47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Зафиксированы факты, когда одним и тем же водителем в день совершается по 2 ДТП, - сообщил Иманов. - Есть водители, которые попадают в аварии по несколько раз в неделю. Это указывает на низкую водительскую дисциплину.
Читать новость

Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
310
Re: «Как они права получают?» - Аким и полиция вновь осудили...
Отправлено: 23.12.25 - 20:56
#15
Комментарий удален модератором.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2040
«Как они права получают?» - Аким и полиция вновь осудили невнимательность водителей в Костанае
Отправлено: 23.12.25 - 21:30
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Граждане, их всего 3! Сигнала регулировщика. Нешто даже это не помещается?
Цитата:
ZanoZOV:
ВО МНОГИХ АЗИАТСКИХ СТРАНАХ ВООБЩЕ БЕЗ ВСЯКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ЕЗДЯТ,

Я бы лично не хотел жить ни в одной из этих многих азиатских стран.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17345
«Как они права получают?» - Аким и полиция вновь осудили невнимательность водителей в Костанае
Отправлено: 23.12.25 - 22:04
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:

Карачун расшифруй что он тут исполняет?) куда ехать то можно? Где тут на фиг 3 сигнала?) 8-)
[video]https://youtube.com/shorts/gHl9vQ7AOAk?si=Ws5tmptFIVxa1GPI[/video]



[Исправлено: Vit, 23.12.2025 - 22:06]регулировщик

[Исправлено: Vit, 23.12.2025 - 22:07]

[Исправлено: Vit, 23.12.2025 - 22:07]
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2040
«Как они права получают?» - Аким и полиция вновь осудили невнимательность водителей в Костанае
Отправлено: 23.12.25 - 22:13
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
что он тут исполняет?)

танец. там же подписано на экране.
ну а вообще рука вытянута вперёд...со всеми вытекающими - дети могут повернуть направо, сотрудники вдоль стены могут "ехать" куда им заблагорассудится
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2040
«Как они права получают?» - Аким и полиция вновь осудили невнимательность водителей в Костанае
Отправлено: 23.12.25 - 22:30
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в целом я согласен что полицейские при регулировании на перекрестках зачастую сигналы подают не четкие, начинают то руками махать, то палкой, то положение туловища меняют по ходу действия сигнала. но и в этом случае помимо негодования можно поискать и место для благодарности. они же таким образом помочь пытаются незадачливым водителям. неуклюже конечно, но тем не менее.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS