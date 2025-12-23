НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
"Кайрак" издеваются над водителями" - Тонировка стекол налоговой таможни пропускного пункта в Костанайской области возмутила водителя
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53200
"Кайрак" издеваются над водителями" - Тонировка стекол налоговой таможни пропускного пункта в Костанайской области возмутила водителя
Отправлено: 23.12.25 - 20:43
Он также поделился с "НГ", что водители этой ночью ждали очереди 7 часов. Его ролик в Тикток о ситуации сейчас набирает популярность.


Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17341
Re: "Кайрак" издеваются над водителями" -...
Отправлено: 23.12.25 - 20:43
#1
Мне лично плевать на эту тонировку, пусть хоть там бронированным железом закроются.

Ведь Основная проблема что стоишь в этой душниловки по несколько часов. То компьютеры у них зависли. То один или два налоговика работают, хотя там вроде 4 рабочих места. Хотелось бы как то по расторопней что ли шла работа ;-)
