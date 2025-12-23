Отправлено: - 20:43

Мне лично плевать на эту тонировку, пусть хоть там бронированным железом закроются.Ведь Основная проблема что стоишь в этой душниловки по несколько часов. То компьютеры у них зависли. То один или два налоговика работают, хотя там вроде 4 рабочих места. Хотелось бы как то по расторопней что ли шла работа