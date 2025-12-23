НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Арест замглавы управления здравоохранения Костанайской области: прокуратура озвучила подробности
 
 
Арест замглавы управления здравоохранения Костанайской области: прокуратура озвучила подробности
Отправлено: 23.12.25 - 15:41
Сумма ущерба по уголовным делам превысила 2 млрд тенге. Арестованный заместитель руководителя управления здравоохранения акимата Костанайской области и задержанный в августе экс-глава ведомства проходят подозреваемыми по одним уголовных делам
сайлау курманов
§ сайлау курманов
Re: Арест замглавы управления здравоохранения Костанайской...
Отправлено: 23.12.25 - 15:41
#1
Не надо и трёх попыток угадать,почему так случилось,потому что все чиновники озабочены в скорейшем освоении бюджетных денег,видимо есть какой-то интерес,иначе в здравом уме нормальные люди так не поступили бы. При Сталине минимум поедут лес валить если сразу не поставят к стенке
директор пляжа
§ директор пляжа
Re: Арест замглавы управления здравоохранения Костанайской...
Отправлено: 23.12.25 - 16:26
#2
только убийца может наживаться на здоровье людей.
Vit
§ Vit
Re: Арест замглавы управления здравоохранения Костанайской...
Отправлено: 23.12.25 - 16:32
#3
Цитата:
директор пляжа:
только убийца может наживаться на здоровье людей.

Денюшки давно уже у нас перестали пахнуть. Главное для некоторых Статус. Главное по городу ехать на крузаке и получать оргазм от этого)
Лесовик
§ Лесовик
Re: Арест замглавы управления здравоохранения Костанайской...
Отправлено: 23.12.25 - 20:04
#4
Областное Управление здравоохранения (?)прогнило насквозь, интересно - ответит ли за действия подчинённых Аким области? Хотя очень в этом сомневаюсь, ответственность за подчиненных наступает за коррупционные деяния, а сейчас повсеместная тенденция перевести (не за просто так)преступления из разряда коррупционных (более тяжких) в халатность, финансовые нарушения ,ну или повесить дело на мелкого стрелочника. Вангую, сейчас этим и занимаются, благо средства позволяют, да и руководство области не будет настаивать на продолжении скандала..
О
§ ОГПУ
Re: Арест замглавы управления здравоохранения Костанайской...
Отправлено: 23.12.25 - 20:41
#5
Да уж, ремонт областной детской больницы и не был бы сделан, куда им, они вибраторы закупали, бесполезный акимат, такие же никчемные ничем кроме уголовных дел не примечательные людишки в дешёвых галстучках, тьфу, мразот..а
ИМХО
Z
* ZanoZOV
Арест замглавы управления здравоохранения Костанайской области: прокуратура озвучила подробности
Отправлено: 23.12.25 - 20:43
#6
При Сталине минимум поедут лес валить если сразу не поставят к стенке// Ну в прошлом то правильно делали за такие махинации. А вот в Китае и в настоящем пулю в лоб! За такие делишки! А в прошлом всех до 5 колена! туда же! Почему у нас нельзя ввести такое??? Але депутататы мы вас для чего выбрали??? Вы когда результативно для государства работать начнёте, а НЕ болтологией заниматься? Вот страшно инет открывать, ВОРУЮТ В ТАКИХ МАСШТАБАХ ЧТО НЕ В ОДНИ ВОРОТА НЕ ВЛАЗИТ! А вы сидите там и никаких ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕР ПО ЗАКОНОТВОРЕНИЮ НА БЛАГО РОДИНЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ! Идите уже в отставку если образования нехватает, А ЕГО ГЛЯДЯ НА ИХ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ИНТЕРВЬЮ, Я ЛИЧНО СЧИТАЮ ЧТО ТОЧНО НЕ ТО ЧТО БЫ НЕ ХВАТАЕТ, А ЕСТЬ СОМНЕНИЯ ЕСТЬ ЛИ ОНО ВООБЩЕ?

[Исправлено: ZanoZOV, 23.12.2025 - 21:45]
