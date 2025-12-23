НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Как они права получают?» - Аким и полиция вновь осудили невнимательность водителей в Костанае
 
 
N
NG.kz
Я робот
20.12.07
53200
«Как они права получают?» - Аким и полиция вновь осудили невнимательность водителей в Костанае
23.12.25 - 14:47
- Зафиксированы факты, когда одним и тем же водителем в день совершается по 2 ДТП, - сообщил Иманов. - Есть водители, которые попадают в аварии по несколько раз в неделю. Это указывает на низкую водительскую дисциплину.
Читать новость

директор пляжа
директор пляжа
08.08.18
1010
Re: «Как они права получают?» - Аким и полиция вновь осудили...
23.12.25 - 14:47
#1
3 дтп в год по твоей вине - пересдача. че сложного то.
v
vofkakst
22.06.15
2045
Re: «Как они права получают?» - Аким и полиция вновь осудили...
23.12.25 - 15:11
#2
Когда будут привлекаться деньги ответственности те, кто устанавливает знаки (и согласовывает их установку)? На Абая из-за третьей полосы дорогу сузили настолько, что просто напросто нет бокового интервала. В зимнее время это особенно опасно. Но куда там, проще ответственность на водителей переложить

Движение по полосам - появляется под светофором, хотя он должен быть заранее установлен, чтобы звблаговременнтмзанять нужную полосу. Этому установщики где-нибудь учились? И что искусственная неровность должна находиться в 50-100 метрах от знака, а не как у нас.
Аким это знает? Или тут тоже телефоны виноваты?
Vit
Vit
09.02.12
17341
Re: «Как они права получают?» - Аким и полиция вновь осудили...
23.12.25 - 15:30
#3
Цитата:
Нидерландах, вчера прочитал, штраф за разговор по телефону во время вождения - в тенге 263 000, или 440 евро

На счёт телефона согласен. Но цифры не правильно сравнили. Для них 440 евро от ЗП это сколько будет в %?
А для нас 240 тыщ это большая трагедия. И больно по карману ударит.
К
Карачун
23.04.23
2036
«Как они права получают?» - Аким и полиция вновь осудили невнимательность водителей в Костанае
23.12.25 - 15:49
#4
Цитата:
Vit:
Но цифры не правильно сравнили. Для них 440 евро от ЗП это сколько будет в %?

47000 пойдёт? Ну и чтобы можно было заплатить 50% в течении недели, или сколько там?, 94000. Устроит такой штраф? 15% от зарплаты у них это в процентах.
v
vofkakst
22.06.15
2045
Re: «Как они права получают?» - Аким и полиция вновь осудили...
23.12.25 - 16:00
#5
Цитата:
В Нидерландах, вчера прочитал

А качество дорог в Нидерландах такое же, как у нас? А организация дорожного движения?

Раньше в кст, если не работает светофор - это прям событие было, из ряда вон. Сейчас это настолько нормально, что уже не удивляешься. Одни ограничения скорости, лежачие и отсутствие нормального освещения. Такое жителям Нидерландов и не снилось в кошмарных снах))
Тот самый
Тот самый
31.05.18
1522
Re: «Как они права получают?» - Аким и полиция вновь осудили...
23.12.25 - 16:01
#6
Цитата:
Зафиксированы факты, когда одним и тем же водителем в день совершается по 2 ДТП


Ну, так им давно говорили, что нельзя столько прав продавать. Теперь сами ноют.

Цитата:
Vit:
На счёт телефона согласен. Но цифры не правильно сравнили. Для них 440 евро от ЗП это сколько будет в %? А для нас 240 тыщ это большая трагедия. И больно по карману ударит.


У финнов и англичан штрафы в % от дохода. Иногда владельцы корпораций платят по 150000 евро - действенно. Вот 1% от месячного дохода и сделать средний штраф. И от региона зависит: 3МРП для астанинца/алматинца и 3 МРП для костанайца - разные вещи.

Цитата:
vofkakst:
И что искусственная неровность должна находиться в 50-100 метрах от знака


и должна ему соответствовать. А то знак "40", а кое-где приходится проезжать на 10-15км/ч. По Рудненской недалеко от КИНЭУ, Касымханова въезд во двор за музыкалкой - как будто реального майора или подполковника закопали - такие добротные лежачие. По ГОСТу лежачие должны быть низкими, пологими, высота не более 7,5см (!), длина (вдоль движения) от 150см до 625см (в зависимости от скорости). А у нас "лепят горбатых" кто как смог.
Vit
Vit
09.02.12
17341
«Как они права получают?» - Аким и полиция вновь осудили невнимательность водителей в Костанае
23.12.25 - 16:02
#7
Цитата:
Карачун:

Штрафы шляпа. Полгорода пользуются звонок другу, брату, сват или просто взятка. Деньги разлетится по карманам а проблема будет не решена

Предлагаю на лица которые любят часто совершать ДТП. Обратить внимание страховым компаниям. Увеличить им оплату. А порядочным водителям, таким как Я)) снизить оплату за страховку ;-)
К
Карачун
23.04.23
2036
«Как они права получают?» - Аким и полиция вновь осудили невнимательность водителей в Костанае
23.12.25 - 16:09
#8
Цитата:
Vit:
Предлагаю на лица которые любят часто совершать ДТП. Обратить внимание страховым компаниям. Увеличить им оплату. А порядочным водителям, таким как Я)) снизить оплату за страховку

Будто вы не знаете что за каждое зарегистрированное дтп водителю виновнику автоматически снижается "классность"? И сейчас что-то прямо хорошо снижается, сразу на три или четыре пункта. А от классности зависит стоимость страховки. Так что вы и так сейчас платите как добросовестный водитель по 13-му, по-моему это самый высокий, классу.
Vit
Vit
09.02.12
17341
«Как они права получают?» - Аким и полиция вновь осудили невнимательность водителей в Костанае
23.12.25 - 16:16
#9
Цитата:
Карачун:
Да, да я знаю про классы. Но значит не сильно бьёт по карману раз некоторые умудряются по 2 ДТП в день мутить. ) 8-)
Vit
Vit
09.02.12
17341
«Как они права получают?» - Аким и полиция вновь осудили невнимательность водителей в Костанае
23.12.25 - 16:24
#10
Какое общество такая же культура вождения на дорогах.

У нас в магазинах только один из десяти скажет добрый день, рахмет. В автобусах ругаются(вези быстрей я на работу из за тебя опаздываю) . В такси пьян всякая плюется в водителя и материт, грязными галошами испачкает сиденье. И тд и тп.

[Исправлено: Vit, 23.12.2025 - 16:34]
К
Карачун
23.04.23
2036
«Как они права получают?» - Аким и полиция вновь осудили невнимательность водителей в Костанае
23.12.25 - 17:38
#11
Цитата:
Vit:
Но значит не сильно бьёт по карману

Это верно.
На мой взгляд проблема в том, что государственное управление у нас чрезмерно социально-ориентированно, в обществе, которое не может нормально жить в подобных условиях, ни морально, ни интеллектуально. Поэтому и штрафы у нас такие, незаметные для получателя.
A
ACROS
16.11.19
8675
Re: «Как они права получают?» - Аким и полиция вновь осудили...
23.12.25 - 19:29
#12
Очевидно аким горола в совершенстве знает сигналы регулировщика, раз так говорит: - вот у меня корочки с 1978 года, водительский стаж-47 лет: - но, я то же стою как БАРАН ( для Макса написал- ему это слово нравиться) и НЕ ПОНИМАЮ что он показывает.
Vit
Vit
09.02.12
17341
«Как они права получают?» - Аким и полиция вновь осудили невнимательность водителей в Костанае
23.12.25 - 19:39
#13
Цитата:
ACROS:
Да не кто особо не понимает. Потому что регулировщик может встретится только один раз в жизни. А все тонкости которые препадают в автошколе со временем забываются. Уверен что большенство спустя много лет на экзаменационные билеты не смогут ответить полностью.)
s
saba
Костанай
05.02.15
8454
Re: «Как они права получают?» - Аким и полиция вновь осудили...
23.12.25 - 19:46
#14
Цитата:
ACROS:
НЕ ПОНИМАЮ что он показывает.

Цирк был, когда у них жезлы ещё отобрали, на регулировщика вообще никто внимания не обращал!Я вот помню сигналы регулировщика, но не сильно спасает, всегда впереди встанет тот , кто не помнит.
