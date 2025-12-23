Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Полностью отдаем себе отчет" — правительство о новых налогах и нагрузке для бизнеса
"Полностью отдаем себе отчет" — правительство о новых налогах и нагрузке для бизнеса
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53200
"Полностью отдаем себе отчет" — правительство о новых налогах и нагрузке для бизнеса
Отправлено: 23.12.25 - 12:04
Правительство Казахстана осознает, что новая налогово-бюджетная реформа создает дополнительную нагрузку для малого и среднего бизнеса. Об этом заявил заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 462
Re: "Полностью отдаем себе отчет" — правительство о...
Отправлено: 23.12.25 - 12:04
Вызывает антирес вот такой еще разрез- для того чтобы помочь бизнесу, его обязательно нагружать дополнительными налогами??? Или изымая у всех в виде налогов будем помогать особо приближенным-избранным?? Во всем мире, для помощи бизнесу снижают налоги...А не наоборот.. Просто государство не хочет сознаться что оно банкрот? "Мы отдаем себе отчет"- да вы что угодно отдавайте, и кому угодно, только такие меры приведут к схлопыванию бизнеса, резко, одномоментно... Об этом ученые мужи не думали???
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 2045
Re: "Полностью отдаем себе отчет" — правительство о...
Отправлено: 23.12.25 - 13:25
Цитата:
Идиотизм и полная неадекватность
Если не тратиться на переименован е городов/районов/сельских округов, сел и поселков, если не ставить наполеоновские планы по переименованию улиц, неумело прикрываясь какой-то идеологией, которой у нас нет; если не заниматься трансплантацией столбов и бордюров, не тратить миллионы на не особо нужные генпланы и пдп - денег будет хватать!
Вы сами изыскиваете способы, как пустить бюджетные средства на ветер и теперь на счет налогоплательщиков пытаетесь вырулить в сторону заноса.
Скоро бизнесом заниматься будет вообще не то, что не выгодно - а накладно. Не будет ИП, тоо, прочих компаний. Что вы будете делать? Нормальные управленцы делают все, чтобы бизнес процветал, и только у нас его душат, но при этом говорят, что "все будет хорошо". Парадокс. Может пора припарковать единорогов, слезть с радуги и посмотреть на реальный мир?
прежде всего увеличение доходной части бюджета,
Идиотизм и полная неадекватность
Если не тратиться на переименован е городов/районов/сельских округов, сел и поселков, если не ставить наполеоновские планы по переименованию улиц, неумело прикрываясь какой-то идеологией, которой у нас нет; если не заниматься трансплантацией столбов и бордюров, не тратить миллионы на не особо нужные генпланы и пдп - денег будет хватать!
Вы сами изыскиваете способы, как пустить бюджетные средства на ветер и теперь на счет налогоплательщиков пытаетесь вырулить в сторону заноса.
Скоро бизнесом заниматься будет вообще не то, что не выгодно - а накладно. Не будет ИП, тоо, прочих компаний. Что вы будете делать? Нормальные управленцы делают все, чтобы бизнес процветал, и только у нас его душат, но при этом говорят, что "все будет хорошо". Парадокс. Может пора припарковать единорогов, слезть с радуги и посмотреть на реальный мир?
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 2045
Re: "Полностью отдаем себе отчет" — правительство о...
Отправлено: 23.12.25 - 13:36
Почему сверху дают порулить в тех вопросах, где это не нужно и не приоритетно? Пока одни не могут удержать цены на бензин - другие резвятся с переименованием улиц. Люди уже продукты в рассрочку покупают - этим же просто зудит переименовать поселок или город. Других же проблем в стране нет. Почему у нас нет уголовной ответственности за такое бездумное расходование бюджетных средств? Поигрались переименоваторы до того, что за счет налогов надо казну пополнять. Точнее форсированно залатать дыры, через которые деньги ра переименования выпадают. Если в стране есть более насущные проблемы, почему бы президенту не сказать свое жесткое "Нельзя" очередному ономастическому приступу?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 2036
Re: "Полностью отдаем себе отчет" — правительство о...
Отправлено: 23.12.25 - 15:18
Цитата:
Уже все уши прожужжали этими продуктами в рассрочку. Нет у нас людей которым эта рассрочка на продукты действительно нужна, есть болваны которые хотят здесь сейчас и д....я. и при этом ещё и желательно ничего не делать. Ну хотят люди банки кормить, пожалуйста. Мне от этого только лучше.
vofkakst:
уже продукты в рассрочку покупают
уже продукты в рассрочку покупают
Уже все уши прожужжали этими продуктами в рассрочку. Нет у нас людей которым эта рассрочка на продукты действительно нужна, есть болваны которые хотят здесь сейчас и д....я. и при этом ещё и желательно ничего не делать. Ну хотят люди банки кормить, пожалуйста. Мне от этого только лучше.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8454
Re: "Полностью отдаем себе отчет" — правительство о...
Отправлено: 23.12.25 - 19:38
Странно, вроде не дурак Жумангарин, вполне себе грамотно залез в карманы населения и бизнеса, но аргументация выглядит совершенно идиотской! Может какой спичрайтер постарался, а вице-премьер занятый определением кошелька у граждан не посмотрел вовремя?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 86, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 86
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать