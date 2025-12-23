Отправлено: - 13:25

прежде всего увеличение доходной части бюджета,

Цитата:Идиотизм и полная неадекватностьЕсли не тратиться на переименован е городов/районов/сельских округов, сел и поселков, если не ставить наполеоновские планы по переименованию улиц, неумело прикрываясь какой-то идеологией, которой у нас нет; если не заниматься трансплантацией столбов и бордюров, не тратить миллионы на не особо нужные генпланы и пдп - денег будет хватать!Вы сами изыскиваете способы, как пустить бюджетные средства на ветер и теперь на счет налогоплательщиков пытаетесь вырулить в сторону заноса.Скоро бизнесом заниматься будет вообще не то, что не выгодно - а накладно. Не будет ИП, тоо, прочих компаний. Что вы будете делать? Нормальные управленцы делают все, чтобы бизнес процветал, и только у нас его душат, но при этом говорят, что "все будет хорошо". Парадокс. Может пора припарковать единорогов, слезть с радуги и посмотреть на реальный мир?