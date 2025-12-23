НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Пизанский столб в Амангельды - Как решили проблему жителей пригорода в акимате Костаная
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53200
Пизанский столб в Амангельды - Как решили проблему жителей пригорода в акимате Костаная
Отправлено: 23.12.25 - 11:07
В начале декабря бетонный фонарный столб во дворе двухэтажного дома № 10 по ул. Рудненская в ж/м Амангельды (бывш. Красный Партизан) заметно накренился и, по словам жильцов, начал трескаться.
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3926
Re: Пизанский столб в Амангельды - Как решили проблему жителей...
Отправлено: 23.12.25 - 11:07
Отправлено: 23.12.25 - 11:07
#1
заменили бы на любимый Жундубаевым столб из жести.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2045
Пизанский столб в Амангельды - Как решили проблему жителей пригорода в акимате Костаная
Отправлено: 23.12.25 - 11:11
Отправлено: 23.12.25 - 11:11
#2
Наши и жестянки устанавливать то не умеют...

[Исправлено: vofkakst, 23.12.2025 - 11:17]
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3926
Пизанский столб в Амангельды - Как решили проблему жителей пригорода в акимате Костаная
Отправлено: 23.12.25 - 11:27
Отправлено: 23.12.25 - 11:27
#3
Цитата:
vofkakst:
Наши и жестянки устанавливать то не умеют...

Кривые жестяные столбы - это фирменый кастанайский стиль! Точнее - это одна из фишек дизайн кода Кастаная, за который так топят акиматчики.
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7925
Re: Пизанский столб в Амангельды - Как решили проблему жителей...
Отправлено: 23.12.25 - 15:33
Отправлено: 23.12.25 - 15:33
#4
Кто-нибудь в курсе почему на рудненской трассе столбы установили по обе стороны дороги,а не на середине в один ряд. Представьте себе стоимость 700 штук столбов на расстоянии всей дороги вместе с монтажными работами, с кабелем и фонарем выбросили на ветер
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8454
Re: Пизанский столб в Амангельды - Как решили проблему жителей...
Отправлено: 23.12.25 - 19:31
Отправлено: 23.12.25 - 19:31
#5
Цитата:
сайлау курманов:
а не на середине в один ряд. Представьте себе стоимость 700 штук столбов на расстоянии всей

Существуют определённые нормативы освещённости дороги! Там много параметров, ни один проектировщик не станет проектировать лишние опоры, с нынешней борьбой с коррупцией очень велик риск срок схлопотать!
