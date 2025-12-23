Отправлено: - 16:01

Зафиксированы факты, когда одним и тем же водителем в день совершается по 2 ДТП

Vit:

На счёт телефона согласен. Но цифры не правильно сравнили. Для них 440 евро от ЗП это сколько будет в %? А для нас 240 тыщ это большая трагедия. И больно по карману ударит.

vofkakst:

И что искусственная неровность должна находиться в 50-100 метрах от знака

Цитата:Ну, так им давно говорили, что нельзя столько прав продавать. Теперь сами ноют.Цитата:У финнов и англичан штрафы в % от дохода. Иногда владельцы корпораций платят по 150000 евро - действенно. Вот 1% от месячного дохода и сделать средний штраф. И от региона зависит: 3МРП для астанинца/алматинца и 3 МРП для костанайца - разные вещи.Цитата:и должна ему соответствовать. А то знак "40", а кое-где приходится проезжать на 10-15км/ч. По Рудненской недалеко от КИНЭУ, Касымханова въезд во двор за музыкалкой - как будто реального майора или подполковника закопали - такие добротные лежачие. По ГОСТу лежачие должны быть низкими, пологими, высота не более 7,5см (!), длина (вдоль движения) от 150см до 625см (в зависимости от скорости). А у нас "лепят горбатых" кто как смог.