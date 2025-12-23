НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Полностью отдаем себе отчет" — правительство о новых налогах и нагрузке для бизнеса
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53196
"Полностью отдаем себе отчет" — правительство о новых налогах и нагрузке для бизнеса
Отправлено: 23.12.25 - 12:04
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правительство Казахстана осознает, что новая налогово-бюджетная реформа создает дополнительную нагрузку для малого и среднего бизнеса. Об этом заявил заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин.
Читать новость

Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
461
Re: "Полностью отдаем себе отчет" — правительство о...
Отправлено: 23.12.25 - 12:04
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вызывает антирес вот такой еще разрез- для того чтобы помочь бизнесу, его обязательно нагружать дополнительными налогами??? Или изымая у всех в виде налогов будем помогать особо приближенным-избранным?? Во всем мире, для помощи бизнесу снижают налоги...А не наоборот.. Просто государство не хочет сознаться что оно банкрот? "Мы отдаем себе отчет"- да вы что угодно отдавайте, и кому угодно, только такие меры приведут к схлопыванию бизнеса, резко, одномоментно... Об этом ученые мужи не думали???
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2043
Re: "Полностью отдаем себе отчет" — правительство о...
Отправлено: 23.12.25 - 13:25
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
прежде всего увеличение доходной части бюджета, 

Идиотизм и полная неадекватность
Если не тратиться на переименован е городов/районов/сельских округов, сел и поселков, если не ставить наполеоновские планы по переименованию улиц, неумело прикрываясь какой-то идеологией, которой у нас нет; если не заниматься трансплантацией столбов и бордюров, не тратить миллионы на не особо нужные генпланы и пдп - денег будет хватать!

Вы сами изыскиваете способы, как пустить бюджетные средства на ветер и теперь на счет налогоплательщиков пытаетесь вырулить в сторону заноса.

Скоро бизнесом заниматься будет вообще не то, что не выгодно - а накладно. Не будет ИП, тоо, прочих компаний. Что вы будете делать? Нормальные управленцы делают все, чтобы бизнес процветал, и только у нас его душат, но при этом говорят, что "все будет хорошо". Парадокс. Может пора припарковать единорогов, слезть с радуги и посмотреть на реальный мир?
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2043
Re: "Полностью отдаем себе отчет" — правительство о...
Отправлено: 23.12.25 - 13:36
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему сверху дают порулить в тех вопросах, где это не нужно и не приоритетно? Пока одни не могут удержать цены на бензин - другие резвятся с переименованием улиц. Люди уже продукты в рассрочку покупают - этим же просто зудит переименовать поселок или город. Других же проблем в стране нет. Почему у нас нет уголовной ответственности за такое бездумное расходование бюджетных средств? Поигрались переименоваторы до того, что за счет налогов надо казну пополнять. Точнее форсированно залатать дыры, через которые деньги ра переименования выпадают. Если в стране есть более насущные проблемы, почему бы президенту не сказать свое жесткое "Нельзя" очередному ономастическому приступу?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 58, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 58
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS