Отправлено: - 10:10

Карачун:

Не на всех. Собственно именно зимнее из известных мне азс есть только на мунай онимдери. В прочих же колонках "не два не полтора" -18С. У зимнего, в соответствии со стандартом, температура застывания должна быть -35. У летнего -10.

Цитата:ну почему ни один водитель не требует от АЗС сертификат на д/т? где всё должно прописано. если возникли проблемы с д/т можно сдать в лабораторию и получить результаты исследований, затем обратиться в суд за защитой нарушенных прав.. некачественной продукцией.