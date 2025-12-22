НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53196
Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 22.12.25 - 12:55
На помощь застрявшему в эти выходные на дороге большегрузному автомобилю пришли спасатели. Из-за сильных морозов у грузовика, ехавшего из Аркалыка в Астану, замерз топливный фильтр.
Читать новость

К
Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2032
Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 23.12.25 - 09:45
Цитата:
Vit:
Интересно почему у нас не так?

У нас всё "не так", почему с д/т должно быть иначе? Вчера подкаст слушал от дубовицкого с канала "что по деньгам?" наржался от души. Там правда про газ разговор был, но суть у нас во всем одинакова. Особенно позабавило его высказывание "...получается мы уже про...ли или рискуем про...ть больше чем сп....ли?" Правда я б ещё от себя добавил "...тогда как не про....в можно было бы с....ть сильно больше. И это было бы выгодно всем участникам" Вот и вся наша экономика с планированием.
Y
YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1870
Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 23.12.25 - 09:58
знай правильные пропорции и добавляй в солярку бензин . и все будет хорошо .
К
Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2032
Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 23.12.25 - 10:00
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
когда есть на всех АЗС хорошее сертифицированное зимнее топливо

Не на всех. Собственно именно зимнее из известных мне азс есть только на мунай онимдери. В прочих же колонках "не два не полтора" -18С. У зимнего, в соответствии со стандартом, температура застывания должна быть -35. У летнего -10.
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2370
Re: Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 23.12.25 - 10:10
Цитата:
Карачун:
Не на всех. Собственно именно зимнее из известных мне азс есть только на мунай онимдери. В прочих же колонках "не два не полтора" -18С. У зимнего, в соответствии со стандартом, температура застывания должна быть -35. У летнего -10.


ну почему ни один водитель не требует от АЗС сертификат на д/т? где всё должно прописано. если возникли проблемы с д/т можно сдать в лабораторию и получить результаты исследований, затем обратиться в суд за защитой нарушенных прав.. некачественной продукцией.
К
Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2032
Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 23.12.25 - 10:16
Цитата:
YESNO:
знай правильные пропорции и добавляй в солярку бензин . и все будет хорошо .

Да, да, да. До 20% от объема. Я тоже читал инструкцию по эксплуатации двигателей от фольксвагена 80-х 90-х годов. Правда полностью. Включая часть где говорилось что это вынужденная, крайняя мера, подразумевающая замену содержимого топливного бака на топливо соответствующее сезону при первой же возможности.
Не, ребята, кому нравится му...хаться с топливной системой и двигателем, можете керосину туда налить да побольше. Эффект будет бомбический. А кому просто ездить и не думать замерзнет-не замерзнет, сломается-не сломается, просто заправляйтесь по сезону. Ну или "зажигалка".
Добринцофф
Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10479
Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 23.12.25 - 10:31
Цитата:
Карачун:
А не мешать пробовали? Ну чисто из академического любопытства.

Пробовал,вот как раз неделю назад когда ночью мороз был -20-25,машина завелась,на холостых работает,но когда начинаешь движение она тупит,не набирает обороты,то есть солярка подзамерзла и не проходит в нужном количестве через фильтр.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
когда есть на всех АЗС хорошее сертифицированное зимнее топливо.

На какких на всех?
Я только на мунае видел по 460 и на Эталоне по 500
К
Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2032
Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 23.12.25 - 10:33
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
ну почему ни один водитель не требует от АЗС сертификат на д/т?

Откуда ж мне знать? У нас кругом расп....ство, водители что, "лысые" что-ли? Такие же, из того же теста слепленные.
И потом, азс и не утверждают что продают зимнее д/т если они его не продают. Если "мунайка" продает то они так и говорят "вот тебе зимнее, вот тебе сертификат" и не прикопаешься. По документам во всяком случае оно действительно зимнее, с запасом в три градуса. Остальные называют то, что продают, по аналогии с обувью "демисезонным" и тоже сертификат по требованию предоставляют.
Другое дело что это демисезонное где нибудь в степи на трассе продуваемой всеми возможными ветрами в минус 30...остается демисезонным и замерзает без спецподготовки тс, о котором говорит Вит.
Добринцофф
Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10479
Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 23.12.25 - 10:34
Цитата:
YESNO:
знай правильные пропорции и добавляй в солярку бензин . и все будет хорошо .

Я в автономку так налил,50\50 бачёк там прозрачный и хорошо видно,что на морозе солярка застывает и отделяется от бензина,нижняя часть бачка вся белая,сверху прозрачная,автономка кстати то же не запускается.
Vit
Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17330
Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 23.12.25 - 13:26
Цитата:
Добринцофф: на морозе солярка застывает и отделяется от бензина,нижняя часть бачка вся белая,сверху прозрачная
Хм. Интересный эксперимент. Надо будет попробовать повторить с пластиковой бутылкой, посмотреть результат.

Ну я не когда бензин не куда не добавляю, не в автономку не тем более в основной бак.

Топливная аппаратура у дизеля это практически сердце автомобиля. Автономка полетит да и хрен с ним а вот двигатель это дорого
