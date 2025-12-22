Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53196
Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 22.12.25 - 12:55
На помощь застрявшему в эти выходные на дороге большегрузному автомобилю пришли спасатели. Из-за сильных морозов у грузовика, ехавшего из Аркалыка в Астану, замерз топливный фильтр.
Читать новость
Читать новость
Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 23.12.25 - 09:45
Цитата:
У нас всё "не так", почему с д/т должно быть иначе? Вчера подкаст слушал от дубовицкого с канала "что по деньгам?" наржался от души. Там правда про газ разговор был, но суть у нас во всем одинакова. Особенно позабавило его высказывание "...получается мы уже про...ли или рискуем про...ть больше чем сп....ли?" Правда я б ещё от себя добавил "...тогда как не про....в можно было бы с....ть сильно больше. И это было бы выгодно всем участникам" Вот и вся наша экономика с планированием.
Vit:
Интересно почему у нас не так?
Интересно почему у нас не так?
У нас всё "не так", почему с д/т должно быть иначе? Вчера подкаст слушал от дубовицкого с канала "что по деньгам?" наржался от души. Там правда про газ разговор был, но суть у нас во всем одинакова. Особенно позабавило его высказывание "...получается мы уже про...ли или рискуем про...ть больше чем сп....ли?" Правда я б ещё от себя добавил "...тогда как не про....в можно было бы с....ть сильно больше. И это было бы выгодно всем участникам" Вот и вся наша экономика с планированием.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1870
Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 23.12.25 - 09:58
знай правильные пропорции и добавляй в солярку бензин . и все будет хорошо .
Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 23.12.25 - 10:00
Цитата:
Не на всех. Собственно именно зимнее из известных мне азс есть только на мунай онимдери. В прочих же колонках "не два не полтора" -18С. У зимнего, в соответствии со стандартом, температура застывания должна быть -35. У летнего -10.
ПолиграфЪ Боярышников:
когда есть на всех АЗС хорошее сертифицированное зимнее топливо
когда есть на всех АЗС хорошее сертифицированное зимнее топливо
Не на всех. Собственно именно зимнее из известных мне азс есть только на мунай онимдери. В прочих же колонках "не два не полтора" -18С. У зимнего, в соответствии со стандартом, температура застывания должна быть -35. У летнего -10.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2370
Re: Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 23.12.25 - 10:10
Цитата:
ну почему ни один водитель не требует от АЗС сертификат на д/т? где всё должно прописано. если возникли проблемы с д/т можно сдать в лабораторию и получить результаты исследований, затем обратиться в суд за защитой нарушенных прав.. некачественной продукцией.
Карачун:
Не на всех. Собственно именно зимнее из известных мне азс есть только на мунай онимдери. В прочих же колонках "не два не полтора" -18С. У зимнего, в соответствии со стандартом, температура застывания должна быть -35. У летнего -10.
Не на всех. Собственно именно зимнее из известных мне азс есть только на мунай онимдери. В прочих же колонках "не два не полтора" -18С. У зимнего, в соответствии со стандартом, температура застывания должна быть -35. У летнего -10.
ну почему ни один водитель не требует от АЗС сертификат на д/т? где всё должно прописано. если возникли проблемы с д/т можно сдать в лабораторию и получить результаты исследований, затем обратиться в суд за защитой нарушенных прав.. некачественной продукцией.
Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 23.12.25 - 10:16
Цитата:
Да, да, да. До 20% от объема. Я тоже читал инструкцию по эксплуатации двигателей от фольксвагена 80-х 90-х годов. Правда полностью. Включая часть где говорилось что это вынужденная, крайняя мера, подразумевающая замену содержимого топливного бака на топливо соответствующее сезону при первой же возможности.
Не, ребята, кому нравится му...хаться с топливной системой и двигателем, можете керосину туда налить да побольше. Эффект будет бомбический. А кому просто ездить и не думать замерзнет-не замерзнет, сломается-не сломается, просто заправляйтесь по сезону. Ну или "зажигалка".
YESNO:
знай правильные пропорции и добавляй в солярку бензин . и все будет хорошо .
знай правильные пропорции и добавляй в солярку бензин . и все будет хорошо .
Да, да, да. До 20% от объема. Я тоже читал инструкцию по эксплуатации двигателей от фольксвагена 80-х 90-х годов. Правда полностью. Включая часть где говорилось что это вынужденная, крайняя мера, подразумевающая замену содержимого топливного бака на топливо соответствующее сезону при первой же возможности.
Не, ребята, кому нравится му...хаться с топливной системой и двигателем, можете керосину туда налить да побольше. Эффект будет бомбический. А кому просто ездить и не думать замерзнет-не замерзнет, сломается-не сломается, просто заправляйтесь по сезону. Ну или "зажигалка".
Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 23.12.25 - 10:31
Цитата:
Пробовал,вот как раз неделю назад когда ночью мороз был -20-25,машина завелась,на холостых работает,но когда начинаешь движение она тупит,не набирает обороты,то есть солярка подзамерзла и не проходит в нужном количестве через фильтр.
Цитата:
На какких на всех?
Я только на мунае видел по 460 и на Эталоне по 500
Карачун:
А не мешать пробовали? Ну чисто из академического любопытства.
А не мешать пробовали? Ну чисто из академического любопытства.
Пробовал,вот как раз неделю назад когда ночью мороз был -20-25,машина завелась,на холостых работает,но когда начинаешь движение она тупит,не набирает обороты,то есть солярка подзамерзла и не проходит в нужном количестве через фильтр.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
когда есть на всех АЗС хорошее сертифицированное зимнее топливо.
когда есть на всех АЗС хорошее сертифицированное зимнее топливо.
На какких на всех?
Я только на мунае видел по 460 и на Эталоне по 500
Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 23.12.25 - 10:33
Цитата:
Откуда ж мне знать? У нас кругом расп....ство, водители что, "лысые" что-ли? Такие же, из того же теста слепленные.
И потом, азс и не утверждают что продают зимнее д/т если они его не продают. Если "мунайка" продает то они так и говорят "вот тебе зимнее, вот тебе сертификат" и не прикопаешься. По документам во всяком случае оно действительно зимнее, с запасом в три градуса. Остальные называют то, что продают, по аналогии с обувью "демисезонным" и тоже сертификат по требованию предоставляют.
Другое дело что это демисезонное где нибудь в степи на трассе продуваемой всеми возможными ветрами в минус 30...остается демисезонным и замерзает без спецподготовки тс, о котором говорит Вит.
ПолиграфЪ Боярышников:
ну почему ни один водитель не требует от АЗС сертификат на д/т?
ну почему ни один водитель не требует от АЗС сертификат на д/т?
Откуда ж мне знать? У нас кругом расп....ство, водители что, "лысые" что-ли? Такие же, из того же теста слепленные.
И потом, азс и не утверждают что продают зимнее д/т если они его не продают. Если "мунайка" продает то они так и говорят "вот тебе зимнее, вот тебе сертификат" и не прикопаешься. По документам во всяком случае оно действительно зимнее, с запасом в три градуса. Остальные называют то, что продают, по аналогии с обувью "демисезонным" и тоже сертификат по требованию предоставляют.
Другое дело что это демисезонное где нибудь в степи на трассе продуваемой всеми возможными ветрами в минус 30...остается демисезонным и замерзает без спецподготовки тс, о котором говорит Вит.
Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 23.12.25 - 10:34
Цитата:
Я в автономку так налил,50\50 бачёк там прозрачный и хорошо видно,что на морозе солярка застывает и отделяется от бензина,нижняя часть бачка вся белая,сверху прозрачная,автономка кстати то же не запускается.
YESNO:
знай правильные пропорции и добавляй в солярку бензин . и все будет хорошо .
знай правильные пропорции и добавляй в солярку бензин . и все будет хорошо .
Я в автономку так налил,50\50 бачёк там прозрачный и хорошо видно,что на морозе солярка застывает и отделяется от бензина,нижняя часть бачка вся белая,сверху прозрачная,автономка кстати то же не запускается.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 17330
Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 23.12.25 - 13:26
Цитата:
Ну я не когда бензин не куда не добавляю, не в автономку не тем более в основной бак.
Топливная аппаратура у дизеля это практически сердце автомобиля. Автономка полетит да и хрен с ним а вот двигатель это дорого
Добринцофф: на морозе солярка застывает и отделяется от бензина,нижняя часть бачка вся белая,сверху прозрачнаяХм. Интересный эксперимент. Надо будет попробовать повторить с пластиковой бутылкой, посмотреть результат.
Ну я не когда бензин не куда не добавляю, не в автономку не тем более в основной бак.
Топливная аппаратура у дизеля это практически сердце автомобиля. Автономка полетит да и хрен с ним а вот двигатель это дорого
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 62, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 62
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать