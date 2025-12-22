Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Против газификации дачных домиков высказался аким Костаная
Против газификации дачных домиков высказался аким Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53191
Против газификации дачных домиков высказался аким Костаная
Отправлено: 22.12.25 - 15:22
275 технических условий выдали в этом году костанайцам на газификацию дачных домиков, а 85 уже подключили. «Это ни в какие ворота не идет» - прокомментировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 1236
Re: Против газификации дачных домиков высказался аким Костаная
Отправлено: 22.12.25 - 15:22
Получается власть на местах уснула и поэтому плебеи, что хотят и творят! Значит у плебеев, есть деньги и желание построить жилой дом на огороде в обход законов, которые и так саботируют!
Re: Против газификации дачных домиков высказался аким Костаная
Отправлено: 22.12.25 - 21:18
Цитата:
Наверно те кто покупает дачный домик как единственное жилье, врятли потянет 30 лямов на домик в Кунае. Это другой слой населения.
Дачники а чем плоха печка на дровах или камин.?
Я всё детство у дедушки топил печь. Что то в этом есть кстати. Дрова поколоть на свежем воздухе.) быть независимым от благ цивилизации. Лишь бы только электричество было) без него не как.
Березовые Дрвишки закинул. А запах то какой приятный. Пахнет уютом и теплом. Вышел в зимний сад. А над крышей с трубы настоящий чистый дым. Ляпота
Частный сектор в Кунае, куда потратили огромные силы и финансирование, для чего мы его делаем?
Наверно те кто покупает дачный домик как единственное жилье, врятли потянет 30 лямов на домик в Кунае. Это другой слой населения.
Дачники а чем плоха печка на дровах или камин.?
Я всё детство у дедушки топил печь. Что то в этом есть кстати. Дрова поколоть на свежем воздухе.) быть независимым от благ цивилизации. Лишь бы только электричество было) без него не как.
Березовые Дрвишки закинул. А запах то какой приятный. Пахнет уютом и теплом. Вышел в зимний сад. А над крышей с трубы настоящий чистый дым. Ляпота
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 163
Re: Против газификации дачных домиков высказался аким Костаная
Отправлено: 22.12.25 - 21:49
"Для чего нам генеральный план и план детальной планировки города? Частный сектор в Кунае, куда потратили огромные силы и финансирование, для чего мы его делаем?" Вот именно -ДЛЯ ЧЕГО ?? А надо бы ДЛЯ ЛЮДЕЙ.. По государственному надо думать ,коль на государевой службе, а тут прям крик души- плебеи хотят по своему жить! Да прежде чем такое говорить ,сделайте социальный срез этих тысячи (!) семей прежде чем возмущаться. Собственно и так понятно , что живут там бывшие сельчане, перебравшиеся поближе в город (не фермеры явно), люди попавшие в тяжёлые жизненные ситуации , в т.ч. лишившиеся жилья.. Чем не повод наоборот помочь ,где же это "социальное государство" , вы не видели ,куда оно закатилось?
Re: Против газификации дачных домиков высказался аким Костаная
Отправлено: 22.12.25 - 22:28
Цитата:
Щас в моде в гаражах супер пупер ремонт делать. Бани даже пристраивают, в городе уже есть такие. Мужики клёвое пятничное гнездо строят. Там реально и жить можно)
А сколько роликов в инете уже есть. Такую красоту мастрячат. Уф. Завидую
Ну тогда завтра люди в гаражных обществах начнут селиться.
Щас в моде в гаражах супер пупер ремонт делать. Бани даже пристраивают, в городе уже есть такие. Мужики клёвое пятничное гнездо строят. Там реально и жить можно)
А сколько роликов в инете уже есть. Такую красоту мастрячат. Уф. Завидую
Против газификации дачных домиков высказался аким Костаная
Отправлено: 22.12.25 - 22:41
Вай какой гараж. Конфетка) устал болтик крутить, прилёг на диване, попил облепихового чая. Отдохнул)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10477
Re: Против газификации дачных домиков высказался аким Костаная
Отправлено: 23.12.25 - 00:31
Цитата:
Печка или камин-это конечно здорово,но в том случае когда дача испльзуется для отдыха,приехал на выходные натопил баньку,зажёг камин сидишь и кайфуешь от этого всего после городского скворечника,а вот есди дача единственное жильё,то ну его нафик,надо запастись дровами,углём всё это перетаскать и нарубить,потом каждый день топить,высыпать золу,если кочегарка не отдельная,то дома везде будет сажа и запах копоти,да и в плане пожарной безопасности газ гораздо лучше,включил печку на небольшой огонёк и уехал на работу
Vit:
Дачники а чем плоха печка на дровах или камин.?
Дачники а чем плоха печка на дровах или камин.?
Печка или камин-это конечно здорово,но в том случае когда дача испльзуется для отдыха,приехал на выходные натопил баньку,зажёг камин сидишь и кайфуешь от этого всего после городского скворечника,а вот есди дача единственное жильё,то ну его нафик,надо запастись дровами,углём всё это перетаскать и нарубить,потом каждый день топить,высыпать золу,если кочегарка не отдельная,то дома везде будет сажа и запах копоти,да и в плане пожарной безопасности газ гораздо лучше,включил печку на небольшой огонёк и уехал на работу
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 80, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 80
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать