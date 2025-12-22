НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Как должна оплачиваться работа в выходные с праздниками и ночью
22.12.25 - 21:27
В Министерстве труда и социальной защиты населения разъяснили, каким образом должна оплачиваться работа в выходные, праздничные дни, а также в ночное время. Отдельно остановились на случае, когда работа в праздничный день и ночью совпадает.
22.12.25 - 21:27
#1
Все равно двойная ставка в новогоднюю ночь это мало и неинтересно)
Надо что б отдельно премию давали ну например тыщ 50.)
