Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 22.12.25 - 12:55
На помощь застрявшему в эти выходные на дороге большегрузному автомобилю пришли спасатели. Из-за сильных морозов у грузовика, ехавшего из Аркалыка в Астану, замерз топливный фильтр.
Re: Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 22.12.25 - 12:55
В основном водилы едут на авось в такие морозы, считая, что он пуп земли! Ладно когда он сам замерзнет, а если дети, близкие родственники! Поэтому береженого бог бережет, а не береженого мороз с бураном стережет!
Re: Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 22.12.25 - 13:10
Экономисты хреновы. Конечно, по 500 за литр дорого же наливать д/т. С другой стороны...может у них и нет зимнего, так как зимнее у нас все российского производства. А наше, которое "до -18", разумеется у нас же более низких температур не бывает. Да и то , минус 18 сто пудов температура застывания, тогда как предел фильтруемости -15...-16С.
Re: Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 22.12.25 - 14:58
Цитата:
Вот из за них потом закрывают трассы и не дают работать нормальным пацанам)
Да я всю жизнь нашу казакстанскую ДТ заливаю. Знаю что она минус 15-18. Не разу не замёрзла. Надо вовремя проходить ТО. Замена фильтров и тд. .
К тому же щас столько всяких зимних приблуд продаётся в магазинах что можно зимой уже на летнем топливный гонять
А российскую которая минус 40, её только в автономку и в реф что б не дай бог товар не испортить.
Re: Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 22.12.25 - 15:09
Цитата:
Машинка у него старенькая. Наверно своя.по заграницам не ездит,
Да Туда смело можно всяких приблуд на лепить что она не когда не будет замерзать, и заливай потом хоть мочу из под осла)
Отправлено: 22.12.25 - 16:10
Цитата:
Не знаю как вам так удается. У нас на фирме 8 дизельных автомобилей и 7 из них нет нет да и "мерзнут", потому что водители до...(много) "думают" и экономят. Хотя грузовичкам чего вообще думать у фирмы договор с лукойлом заключен и им сказано при минусовых температурах в казахстане не заправляться. Рейсы преимущественно в рф, вот езжайте и там заправляйтесь. Потому что у нас помимо отсутствия собственного низкотемпературного д/т ещё и переход на... условно назовем его зимнее..."своевременный". На улице уже месяц как минуса а в колонке всё ещё летнее из атырау. Как-то спросил сертификат на неё, девчата бодро отрапортовали "она до минус семи", говорю "сертификат покажите пожалуйста", ну а в сертификате предельная температура фильтруемости - 0С. Нет, девчата не соврали, температура застывания действительно -7С. Но мне как бы не интересно замерзнет она в баке или нет, если прежде она через фильтр не пройдёт. А есть же ещё такие сообразительные граждане которые полагают что если сверху летнего немного зимнего плюхнуть то будет им счастье и безоблачное будущее
Re: Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 22.12.25 - 19:30
Цитата:
......не вводи людей в заблуждение мягко говоря что наше топливо не замерзает оно замерзало,замерзает и будет замерзать потому что в нашей саляре присутствует очень много парафина,замерзая она превращается в это вещество в этоже время года и в этих местах чуть дуба не дал саляра замерзла ехал с юга с гранатами и яблоками,саляру в Чилях заправил сказали зимняя за Улытау заехал мороз долбанул и давай бегать с паяльной лампой....хорошо потом добрый человек помог до Семиозёрки дотянул...
Re: Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 22.12.25 - 19:44
Отправлено: 22.12.25 - 20:11
Цитата:
Я не говорил что у нас хорошее топливо, поэтому написал что в реф и в автономку заливаю только российское минус 40. Но факт остаётся фактом. Я не разу не замёрзал.на нашем топливе. Хотя попадал в мороз 5 лет назад в Красноярске в минус 45 гр. Топливо было наше каз оил. Я не буду тут нудеть про разные технические тонкости и хитрости . Но я сегодня вижу своими глазами что много не пацанов а именно взрослых мужиков которые работают в этой сфере не умеют выживать в критических обстоятельствах. И Нет элементарных вещей, не лопаты, не цепей, не паяльных ламп, и даже инструментов. Даже отвёртки у многих нету
Но зато они знают профессионально чем пиво арасан отличается от шымкенского.
Я не говорил что у нас хорошее топливо, поэтому написал что в реф и в автономку заливаю только российское минус 40. Но факт остаётся фактом. Я не разу не замёрзал.на нашем топливе. Хотя попадал в мороз 5 лет назад в Красноярске в минус 45 гр. Топливо было наше каз оил. Я не буду тут нудеть про разные технические тонкости и хитрости . Но я сегодня вижу своими глазами что много не пацанов а именно взрослых мужиков которые работают в этой сфере не умеют выживать в критических обстоятельствах. И Нет элементарных вещей, не лопаты, не цепей, не паяльных ламп, и даже инструментов. Даже отвёртки у многих нету
Но зато они знают профессионально чем пиво арасан отличается от шымкенского.
Re: Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 22.12.25 - 20:48
Цитата:
Не посчитайте что хвастаюсь) Блин вот всеми атомами тела чувствую автомобиль. Заблаговременно вижу на два шага вперёд. И Не люблю когда с трубок сопли бегут. Вся система что топливная, что воздушная не должна контактировать зимой с воздухом. Хотя бы с этого пусть ваши начнут. Обследуют автомобиль перед дорогой) да в принципе не че сложного нету если голова на месте)
И ваще зима есть зима. Нужно серьёзно относится особенно с нашей казахстанской. У нас климат серьёзный.
А тут старенький МАН, Это минимум электроники,да ваще там её и нету. Всё там механическое . Да его запустить можно за две минуты. Имея просто с собой нужный шланг со штуцером и канистру зимней салярки) а забитый фильтр временно выбросить. Этот старый кашелот проглотит топливо и без фильтра и не подавится). Помимо фильтра мог и заборник в баке забиться. Его открутить пару мин.
А если бы он стоял в степи без связи. В буран когда дороги закрывают на 2-3 дня? Замёрз бы или угорел в кабине греясь газом. ( и таких случаев множество)
Отправлено: 22.12.25 - 22:06
Цитата:
Да это редко случается, по лени наверное больше. Когда прошляпили заправку в рф "ай, ладно. дома заправлюсь", или подумал "ну ещё всего лишь -10 ожидается и то, на два дня. чё она, замёрзнет?". и в основном в момент перехода с плюсовых температур к минусам, как раз в тот период что описал в предыдущем посте. так-то они на зимнем зимой ездят. просто за заправку зимнего здесь с них спрашивают, оно же дороже. а на зимнем у них, собственно как и у меня проблем не возникает. налил и в ус не дуешь - что там контактирует с воздухом, что не очень.
в рф с этим вроде строже. вроде там даже требования какие-то есть с какими температурными характеристиками должно быть д/т на заправках в зависимости от сезона по-моему.
Отправлено: 22.12.25 - 22:18
Цитата:
Лето - Зима одна цена.) Интересно почему у нас не так? Вроде свои нпз. На танки не тратим топливо.
Более того как вспомню что несколько лет назад зимой выдавали не более 300 литров в одни руки. Ваще смех.
Лето - Зима одна цена.) Интересно почему у нас не так? Вроде свои нпз. На танки не тратим топливо.
Более того как вспомню что несколько лет назад зимой выдавали не более 300 литров в одни руки. Ваще смех.
Re: Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 23.12.25 - 00:45
Цитата:
Ну не в два конечно,-18 по 325,-40 на мунае по 460.
Цитата:
Я один из них,а что не так?Заливаю -18 по 325,а когда по прогнозу ожидается мороз -22 и больше то мешаю с зимней по 460 и всё норм.
Цитата:
