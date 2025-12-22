Отправлено: - 19:30

Vit:

Да я всю жизнь нашу казакстанскую ДТ заливаю. Знаю что она минус 15-18. Не разу не замёрзла. Надо вовремя проходить ТО. Замена фильтров и тд. .

Цитата:......не вводи людей в заблуждение мягко говоря что наше топливо не замерзает оно замерзало,замерзает и будет замерзать потому что в нашей саляре присутствует очень много парафина,замерзая она превращается в это вещество в этоже время года и в этих местах чуть дуба не дал саляра замерзла ехал с юга с гранатами и яблоками,саляру в Чилях заправил сказали зимняя за Улытау заехал мороз долбанул и давай бегать с паяльной лампой....хорошо потом добрый человек помог до Семиозёрки дотянул...