Обсуждение публикаций
«Тепло есть, света нет» - 40 семей остаются без электричества после пожара в многоэтажке Костаная
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53191
«Тепло есть, света нет» - 40 семей остаются без электричества после пожара в многоэтажке Костаная
Отправлено: 22.12.25 - 12:59
Пожар в доме №111 по проспекту Абая произошел 19 декабря. В результате уничтожена проводка на 12-ти этажах. Уже третий день в доме нет электричества. Ситуацию комментировал аким Костная Марат ЖУНДУБАЕВ.
Читать новость

v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2037
Re: «Тепло есть, света нет» - 40 семей остаются без...
Отправлено: 22.12.25 - 12:59
#1
А почему на этажах нет проводов? Это раз
Второе. - вы даете нагрузку в десятки(!) раз больше, чем было в частном секторе, который вы снесли. Хоть одна голова подумала, чем это может обернуться?
Сами своими же руками сотворили коллапс, едва не перешедший в трагедию. Вы обязаны были обеспечить все необходимые энергетические ресурсы - и свет, и воду и т д. Все должно быть учтено
Но в кОстанае как обычно. Сначала сделают, потом обжигаются и потом ищут виноватых.
абике
абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1236
Re: «Тепло есть, света нет» - 40 семей остаются без...
Отправлено: 22.12.25 - 13:10
#2
Вот вам налицо бесконтрольность со стороны заказчика, а потом приемной комиссии, которая состоит видимо из музыкантов и мечтателей! Правильно возмущается аким города законодательством, которое явно специально из закона убирает контроль со стороны специалистов МЧС, чтобы горело все и рушилось, а потом с руки дающего за бюджетные деньги все устранять! Вот где бардак! Ведь правильно Филипп Филиппович из рассказа Булгакова М "Собачье сердце" говорил: Доктор Борменталь, весь бардак происходит из-за певунов. Кроме того бардак начинается в головах"! Вот вам налицо факты порождения по всей стране дармоедов и бездельников! Интересно это когда нибудь закончится с появлением жесткого контроля со стороны Правительства, прокуратуры? Пора уже власть применять, а не расхолаживать население на саботаж!
Н
Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
140
Re: «Тепло есть, света нет» - 40 семей остаются без...
Отправлено: 22.12.25 - 18:22
#3
а кто застройщик?
БК?
