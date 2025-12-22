Re: «Тепло есть, света нет» - 40 семей остаются без...

Отправлено: - 13:10

Вот вам налицо бесконтрольность со стороны заказчика, а потом приемной комиссии, которая состоит видимо из музыкантов и мечтателей! Правильно возмущается аким города законодательством, которое явно специально из закона убирает контроль со стороны специалистов МЧС, чтобы горело все и рушилось, а потом с руки дающего за бюджетные деньги все устранять! Вот где бардак! Ведь правильно Филипп Филиппович из рассказа Булгакова М "Собачье сердце" говорил: Доктор Борменталь, весь бардак происходит из-за певунов. Кроме того бардак начинается в головах"! Вот вам налицо факты порождения по всей стране дармоедов и бездельников! Интересно это когда нибудь закончится с появлением жесткого контроля со стороны Правительства, прокуратуры? Пора уже власть применять, а не расхолаживать население на саботаж!