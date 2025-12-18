Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Отправлено: 18.12.25 - 22:38
Прикольно так, кроме войны у нас, истинных патриотов и зетников, которые хотят войны, даже не о чем поговорить..
Война запала нам в душу, она наше фсё, она то, ради чего стоит жить..
Отправлено: 19.12.25 - 07:59
Цитата:
Прикольно, как ты переобулся по-быстрому, а твои напарники растворились в вечерней дымке
111:
Прикольно так
Прикольно, как ты переобулся по-быстрому, а твои напарники растворились в вечерней дымке
Отправлено: 19.12.25 - 08:11
Цитата:
Цитата:
А ты хотел чтоб они тут с нами, зетниками и настоящими патриотами СВО проводили время и так же восхищались очередным взятием КупЯнска, который объявил вчера Белоусов, надсмехаясь над нами патриотами, что врать нам как тупым баранам можно, а ошибаться нельзя?
Или сегодня ждали как мы с тобой, речь нашего главнокомандующего товарища Путина?
maxsaf:
Цитата:
напарники растворились в вечерней дымке
А ты хотел чтоб они тут с нами, зетниками и настоящими патриотами СВО проводили время и так же восхищались очередным взятием КупЯнска, который объявил вчера Белоусов, надсмехаясь над нами патриотами, что врать нам как тупым баранам можно, а ошибаться нельзя?
Или сегодня ждали как мы с тобой, речь нашего главнокомандующего товарища Путина?
Отправлено: 19.12.25 - 11:49
Цитата:
Главное что ты ошибку признал, и вовремя переобулся. А может и не вовремя
111:
а ошибаться нельзя?
Главное что ты ошибку признал, и вовремя переобулся. А может и не вовремя
Отправлено: 19.12.25 - 13:45
Яркий представитель и Герой русского мира с Астаны, сидящий у нацистов в плену, жена которого, русская азиатка, говорит что если бы опять пошел на войну убивать украинцев или сидеть дома, она бы выбрала убийство украинцев
Вот это Героизм, вот это наши истинные Герои СВО!
Слава России!
Отправлено: 20.12.25 - 05:35
Цитата:
Ты чё, на второй круг решил зайти, за лещом от украинцев? Мало тебе во дворе проблем от соседей?
111:
Вот это Героизм, вот это наши истинные Герои СВО! Слава России!
Ты чё, на второй круг решил зайти, за лещом от украинцев? Мало тебе во дворе проблем от соседей?
Отправлено: 20.12.25 - 10:28
Я что то не понял, теперь у нас, чтобы восполнить наши потери русского мира на войне, официально разрешена педофилия?
Я о речи нашего главнокомандующего Путина, который призвал нас отдавать своих детей в 15 лет замуж или женить?
Мне кажется дедушка умом тронулся. .
И да простит пусть меня Песков..
Отправлено: 20.12.25 - 11:41
Цитата:
Тебя никто не призывал, иди проспись
111:
который призвал нас
Тебя никто не призывал, иди проспись
Отправлено: 20.12.25 - 22:02
Козлов давно не появлялся...
Неужели потеряли ещё одного яркого форумчанина?
Отправлено: 22.12.25 - 09:22
Цитата:
Цитата:
В смысле?
Он умер?
таноми52:
Цитата:
Отправлено: 22.12.25 - 11:51
Друзья, всем желаю хорошего зимнего дня, мира, радости, добра и отличного настроения!
Цитата:
Надеюсь, что он в добром здравии и всё у него хорошо!
Цитата:
111:
В смысле? Он умер?
Надеюсь, что он в добром здравии и всё у него хорошо!
Отправлено: 22.12.25 - 15:01
О. Мне полноправного вернули. Надо отметить.
Марик доставай заначку из шкафа. Наливай под беш самагоночки)
Отправлено: 22.12.25 - 15:02
Цитата:
Да. Чёт пропал. Он же пенсионер оказывается. Надеюсь всё с ним в порядке.
таноми52:
Козлов давно не появлялся...
Да. Чёт пропал. Он же пенсионер оказывается. Надеюсь всё с ним в порядке.
Отправлено: 22.12.25 - 15:40
Цитата:
Предупреждение:
Vit:
Марик доставай заначку из шкафа. Наливай под беш самагоночки)
Предупреждение:
Отправлено: 22.12.25 - 15:54
