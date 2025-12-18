НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.12.25 - 22:38
#10081
Прикольно так, кроме войны у нас, истинных патриотов и зетников, которые хотят войны, даже не о чем поговорить..
Война запала нам в душу, она наше фсё, она то, ради чего стоит жить..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.25 - 07:59
#10082
Цитата:
111:
Прикольно так

Прикольно, как ты переобулся по-быстрому, а твои напарники растворились в вечерней дымке :lol:
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.25 - 08:11
#10083
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
напарники растворились в вечерней дымке :lol:

А ты хотел чтоб они тут с нами, зетниками и настоящими патриотами СВО проводили время и так же восхищались очередным взятием КупЯнска, который объявил вчера Белоусов, надсмехаясь над нами патриотами, что врать нам как тупым баранам можно, а ошибаться нельзя?
Или сегодня ждали как мы с тобой, речь нашего главнокомандующего товарища Путина?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.25 - 11:49
#10084
Цитата:
111:
а ошибаться нельзя?

Главное что ты ошибку признал, и вовремя переобулся. А может и не вовремя :lol:
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.25 - 13:45
#10085
Яркий представитель и Герой русского мира с Астаны, сидящий у нацистов в плену, жена которого, русская азиатка, говорит что если бы опять пошел на войну убивать украинцев или сидеть дома, она бы выбрала убийство украинцев
Вот это Героизм, вот это наши истинные Герои СВО!
Слава России!

Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.12.25 - 05:35
#10086
Цитата:
111:
Вот это Героизм, вот это наши истинные Герои СВО! Слава России!

Ты чё, на второй круг решил зайти, за лещом от украинцев? :lol: Мало тебе во дворе проблем от соседей? 8-)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.12.25 - 10:28
#10087
Я что то не понял, теперь у нас, чтобы восполнить наши потери русского мира на войне, официально разрешена педофилия?
Я о речи нашего главнокомандующего Путина, который призвал нас отдавать своих детей в 15 лет замуж или женить?
Мне кажется дедушка умом тронулся. .
И да простит пусть меня Песков..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.12.25 - 11:41
#10088
Цитата:
111:
который призвал нас

Тебя никто не призывал, иди проспись :lol:
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.12.25 - 22:02
#10089
Козлов давно не появлялся...
Неужели потеряли ещё одного яркого форумчанина?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.12.25 - 09:22
#10090
Цитата:
таноми52:

Цитата:
Неужели потеряли ещё одного

В смысле?
Он умер?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.12.25 - 11:51
#10091
Друзья, всем желаю хорошего зимнего дня, мира, радости, добра и отличного настроения!

Цитата:
111:
В смысле? Он умер?


Надеюсь, что он в добром здравии и всё у него хорошо!

Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.12.25 - 15:01
#10092
О. Мне полноправного вернули. Надо отметить.
Марик доставай заначку из шкафа. Наливай под беш самагоночки)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.12.25 - 15:02
#10093
Цитата:
таноми52:
Козлов давно не появлялся...

Да. Чёт пропал. Он же пенсионер оказывается. Надеюсь всё с ним в порядке.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.12.25 - 15:40
#10094
Цитата:
Vit:
Марик доставай заначку из шкафа. Наливай под беш самагоночки)


Предупреждение:


Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.12.25 - 15:54
#10095
Цитата:
Vit:
О. Мне полноправного вернули. Надо отметить...


