Александр ОЛЕЙНИК: Философия шире, чем её советская тень
Александр ОЛЕЙНИК: Философия шире, чем её советская тень
Александр ОЛЕЙНИК: Философия шире, чем её советская тень
Отправлено: 21.12.25 - 18:44
Философия по своей природе не является обслуживающей дисциплиной при идеологии. Она шире, глубже и, в известном смысле, опаснее. Она начинается не с готовых ответов, а с вопросов - с удивления, сомнения и поиска оснований
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Философия шире, чем её советская тень
Отправлено: 21.12.25 - 18:44
Но не согласен, что нужна марксистская
Как бы вы не отгоняли от себя как назойливую муху, марксистскую идеологию,но все что есть в этих постулатах применимо к нашему бытию все верно. Если следовать этому учению,все войны что имеем на сегодня есть происки дикого капитализма и не стоит делать виноватым Путина или Нетаньяху. Надо бы на досуге почитать великих классиков,авось оттуда черпал свои прогнозы оракул Жириновский
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Философия шире, чем её советская тень
Отправлено: 21.12.25 - 19:58
Любопытно, что сами Маркс и Энгельс жили и писали именно благодаря капиталистической экономике: Энгельс был фабрикантом и годами содержал Маркса.Марксизм оказался блестящей критикой капитализма, но так и не смог стать формой жизни — даже для собственных авторов.Энгельс содержал Маркса — буквально он был совладельцем (а затем и управляющим) текстильной фабрики Ermen & Engels в Манчестере, получал доход именно как капиталист, используя наёмный труд, десятилетиями финансово поддерживал Маркса: оплачивал жильё, быт, медицинские расходы, образование детей. Без этих средств: «Капитал» в его завершённом виде просто не был бы написан. Это исторический факт! Маркс всю жизнь жил в логике буржуазного общества: не работал на производстве; жил за счёт гонораров, частных пожертвований и переводов Энгельса; пользовался всеми благами капиталистической экономики — от частного жилья до международных переездов. При этом: писал тексты, направленные на радикальное отрицание именно этого порядка. Здесь же я пишу о том, что проблема начинается там, где философия подменяется готовым объяснительным шаблоном. Если все войны заранее объясняются «происками дикого капитализма», то мысль останавливается — дальше уже не нужно ни анализировать конкретные причины, ни говорить о личной ответственности, ни различать мотивы, контексты и решения. Философия начинается не с универсального ответа на все вопросы, а с умения задавать разные вопросы к разным ситуациям. Именно этого — различения, а не повторения знакомых формул — сегодня и не хватает образованию.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Философия шире, чем её советская тень
Отправлено: 21.12.25 - 22:49
Тов, Бондаренко путает понятие философии с пропагандой, сам того не замечая, как отнекивается от сегодняшней войны допустим и не замечает ее, хотя философ вроде как обязан замечать любые мелочи, а уж войну, которая длиться как Великая Отечественная и не заметить…
Так что в этом плане мы уже знаем, философии Бондаренко не верить!
Александр ОЛЕЙНИК: Философия шире, чем её советская тень
Отправлено: 22.12.25 - 02:36
Тебе скучно в одиночку по болотам лазить, ищешь себе напарника?
философ вроде как обязан замечать любые мелочи
Тебе скучно в одиночку по болотам лазить, ищешь себе напарника?
Александр ОЛЕЙНИК: Философия шире, чем её советская тень
Отправлено: 22.12.25 - 09:16
Хм..
По твоему если пользователь комментирует статью, то ему скушно и он ищет себе напарника в лице автора статьи?
Ну слушай, тебя что то несет совсем не туда и не по теме..
себе напарника?
Хм..
По твоему если пользователь комментирует статью, то ему скушно и он ищет себе напарника в лице автора статьи?
Ну слушай, тебя что то несет совсем не туда и не по теме..
Александр ОЛЕЙНИК: Философия шире, чем её советская тень
Отправлено: 22.12.25 - 10:33
В европе бездетные люди принимают законы о семье и о детях. Да, многие как я понимаю ещё и не имеющие семьи! В традиционном смысле. аналогию не замечаете? ;-
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Философия шире, чем её советская тень
Отправлено: 22.12.25 - 15:00
Такая странная штука, ни среди греческих,ни среди римских философов не было ни одного доктора философских наук! Да что там говорить даже основатели марксистко-ленинской философии неостепенённые!Ужас какой то!
