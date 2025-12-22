Re: Получение первого удостоверения личности станет бесплатным в...

Отправлено: - 10:14

Вот эти наши старожилы по 187 лет могут быть фальшивыми. Мне бабушка рассказывала что у них в Тургае,когда начали выдавать документы,то дату рождения писали со слов,т.е. кто были прошаренные те специально накидывали себе возраст,чтобы раньше на пенсию выйти.