Получение первого удостоверения личности станет бесплатным в Казахстане
 
 
N
NG.kz
Я робот
Пользователи
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53190
Получение первого удостоверения личности станет бесплатным в Казахстане
Отправлено: 22.12.25 - 10:14
С 1 января 2026 года граждане смогут бесплатно оформить удостоверение личности при первичной выдаче и замене по истечении срока, сообщили в МВД. Практика направлена на снижение финансовой нагрузки на граждан.
С
§ Сабыр
Полноправные пользователи
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1857
Re: Получение первого удостоверения личности станет бесплатным в...
Отправлено: 22.12.25 - 10:14
#1
Вот эти наши старожилы по 187 лет могут быть фальшивыми. Мне бабушка рассказывала что у них в Тургае,когда начали выдавать документы,то дату рождения писали со слов,т.е. кто были прошаренные те специально накидывали себе возраст,чтобы раньше на пенсию выйти.
v
§ vofkakst
Полноправные пользователи
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2037
Re: Получение первого удостоверения личности станет бесплатным в...
Отправлено: 22.12.25 - 10:48
#2
Неслыханная щедрость! Не будут брать по 200 тг
Во заживём, вот она- финансовая подушка!
Z
§ ZXC
Полноправные пользователи
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
291
Re: Получение первого удостоверения личности станет бесплатным в...
Отправлено: 22.12.25 - 14:50
#3
786,4 тнг в 2025 году
