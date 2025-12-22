НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53190
Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 22.12.25 - 12:55
На помощь застрявшему в эти выходные на дороге большегрузному автомобилю пришли спасатели. Из-за сильных морозов у грузовика, ехавшего из Аркалыка в Астану, замерз топливный фильтр.
абике
абике
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1236
Re: Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 22.12.25 - 12:55
#1
В основном водилы едут на авось в такие морозы, считая, что он пуп земли! Ладно когда он сам замерзнет, а если дети, близкие родственники! Поэтому береженого бог бережет, а не береженого мороз с бураном стережет!
К
Карачун
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2025
Re: Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 22.12.25 - 13:10
#2
Экономисты хреновы. Конечно, по 500 за литр дорого же наливать д/т. С другой стороны...может у них и нет зимнего, так как зимнее у нас все российского производства. А наше, которое "до -18", разумеется у нас же более низких температур не бывает. Да и то , минус 18 сто пудов температура застывания, тогда как предел фильтруемости -15...-16С.
Только лошади тут при чем что люди такие д....бы?
Vit
Vit
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17320
Re: Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 22.12.25 - 14:58
#3
Цитата:
Карачун:

Вот из за них потом закрывают трассы и не дают работать нормальным пацанам)

Да я всю жизнь нашу казакстанскую ДТ заливаю. Знаю что она минус 15-18. Не разу не замёрзла. Надо вовремя проходить ТО. Замена фильтров и тд. .

К тому же щас столько всяких зимних приблуд продаётся в магазинах что можно зимой уже на летнем топливный гонять :lol:

А российскую которая минус 40, её только в автономку и в реф что б не дай бог товар не испортить.
Vit
Vit
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17320
Re: Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
Отправлено: 22.12.25 - 15:09
#4
Цитата:
Карачун:

Машинка у него старенькая. Наверно своя.по заграницам не ездит,
Да Туда смело можно всяких приблуд на лепить что она не когда не будет замерзать, и заливай потом хоть мочу из под осла)
