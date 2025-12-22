Re: Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области

Отправлено: - 13:10

Экономисты хреновы. Конечно, по 500 за литр дорого же наливать д/т. С другой стороны...может у них и нет зимнего, так как зимнее у нас все российского производства. А наше, которое "до -18", разумеется у нас же более низких температур не бывает. Да и то , минус 18 сто пудов температура застывания, тогда как предел фильтруемости -15...-16С.

Только лошади тут при чем что люди такие д....бы?