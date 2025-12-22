Re: Сакральная цена переименования улиц Рудного

Отправлено: - 10:19

Я еще в самом начале этой байды предлагал, чтобы те кто голосует за эти "переименования" оплатили бы это бесовство из своего кармана. Глядишь бы, пыл по переименованию поумерился- деньги народные, их экономить нужно, использовать рационально