Сакральная цена переименования улиц Рудного
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53190
Сакральная цена переименования улиц Рудного
Отправлено: 22.12.25 - 10:15
Написал через еотиниш на портале егов обращение акимату по поводу стоимости "банкета" - мероприятия по переименованию улиц. Акимат мне ответил, что бюджет будет известен в 2026 году! Но решение уже приняли, получается, что вслепую и на любые деньги из кармана налогоплательщика согласные...
Читать новость

Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.04.19
Сообщений:
251
Re: Сакральная цена переименования улиц Рудного
Отправлено: 22.12.25 - 10:15
#1
Так и представлятся толпа рудненских чиновников, готовых ездить на общественном транспорте, носить обеда из дома, работать сверхурочно за бесплатно, лишь бы родному городу дать новые названия улиц :lol:
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
460
Re: Сакральная цена переименования улиц Рудного
Отправлено: 22.12.25 - 10:19
#2
Я еще в самом начале этой байды предлагал, чтобы те кто голосует за эти "переименования" оплатили бы это бесовство из своего кармана. Глядишь бы, пыл по переименованию поумерился- деньги народные, их экономить нужно, использовать рационально
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2037
Re: Сакральная цена переименования улиц Рудного
Отправлено: 22.12.25 - 11:47
#3
Цитата:
Михаил:
деньги народные

Но задвигают же обратное, что денег из бюджета не будет потрачено))
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7922
Re: Сакральная цена переименования улиц Рудного
Отправлено: 22.12.25 - 12:54
#4
Сказали ведь беседку достроят, чего напоминать каждый год. Так и тут,заявляют что ни копейки не потратят,а выяснять будут 26 году,авось и забудут
