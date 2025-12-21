Re: Александр ОЛЕЙНИК: Философия шире, чем её советская тень

Любопытно, что сами Маркс и Энгельс жили и писали именно благодаря капиталистической экономике: Энгельс был фабрикантом и годами содержал Маркса.Марксизм оказался блестящей критикой капитализма, но так и не смог стать формой жизни — даже для собственных авторов.Энгельс содержал Маркса — буквально он был совладельцем (а затем и управляющим) текстильной фабрики Ermen & Engels в Манчестере, получал доход именно как капиталист, используя наёмный труд, десятилетиями финансово поддерживал Маркса: оплачивал жильё, быт, медицинские расходы, образование детей. Без этих средств: «Капитал» в его завершённом виде просто не был бы написан. Это исторический факт! Маркс всю жизнь жил в логике буржуазного общества: не работал на производстве; жил за счёт гонораров, частных пожертвований и переводов Энгельса; пользовался всеми благами капиталистической экономики — от частного жилья до международных переездов. При этом: писал тексты, направленные на радикальное отрицание именно этого порядка. Здесь же я пишу о том, что проблема начинается там, где философия подменяется готовым объяснительным шаблоном. Если все войны заранее объясняются «происками дикого капитализма», то мысль останавливается — дальше уже не нужно ни анализировать конкретные причины, ни говорить о личной ответственности, ни различать мотивы, контексты и решения. Философия начинается не с универсального ответа на все вопросы, а с умения задавать разные вопросы к разным ситуациям. Именно этого — различения, а не повторения знакомых формул — сегодня и не хватает образованию.