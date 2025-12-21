НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ КНБ провел спецоперацию и помешал продаже радиоактивного урана
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53184
КНБ провел спецоперацию и помешал продаже радиоактивного урана
Отправлено: 21.12.25 - 20:25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как следует из материалов уголовного дела, гражданин Узбекистана приобрел незаконно обедненный уран весом 958,7 грамма. Далее он сообщил своему приятелю Рудольфу, проживающему в Шымкенте, что у него есть возможность продать радиоактивное вещество. Рудольф в свою очередь рассказал об этом своим знакомым жителям Актобе Кунысбаю и Еркину, которые стали искать в своих кругах потенциальных покупателей урана.
Читать новость

Ben
§ Ben
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.04.23
Сообщений:
47
Re: КНБ провел спецоперацию и помешал продаже радиоактивного...
Отправлено: 21.12.25 - 20:25
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По приговору суда уран будет уничтожен.
Да здравствует .... СУД, самый суровый суд в мире!!!
Давно я так не смеялся - я, простите, РЖАЛ!
Источник:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 67, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 67
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS