Как следует из материалов уголовного дела, гражданин Узбекистана приобрел незаконно обедненный уран весом 958,7 грамма. Далее он сообщил своему приятелю Рудольфу, проживающему в Шымкенте, что у него есть возможность продать радиоактивное вещество. Рудольф в свою очередь рассказал об этом своим знакомым жителям Актобе Кунысбаю и Еркину, которые стали искать в своих кругах потенциальных покупателей урана.