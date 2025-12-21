НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Виноград - в банку? Есть вариант. С необычной заготовкой вполне успеваем к новогоднему столу
 
 
Виноград - в банку? Есть вариант. С необычной заготовкой вполне успеваем к новогоднему столу
21.12.25 - 19:49
Конечно, свежие фрукты зимой - это здорово и полезно. Разноцветные гроздья винограда на новогоднем столе прекрасны. Но, если планируете подавать на стол горячее мясо, да еще не постное, а с жирком, выделите немного винограда для приготовления интересной закуски.
Re: Виноград - в банку? Есть вариант. С необычной заготовкой...
21.12.25 - 19:48
Кулинарка - бррр, как ножом по стеклу!
