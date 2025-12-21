Отправлено: - 19:48

Конечно, свежие фрукты зимой - это здорово и полезно. Разноцветные гроздья винограда на новогоднем столе прекрасны. Но, если планируете подавать на стол горячее мясо, да еще не постное, а с жирком, выделите немного винограда для приготовления интересной закуски.