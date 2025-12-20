Re: Счетчики воды: чтобы не сесть в лужу. Приборы и модемы:...

фирма ЭНКОР по счётчикам (Рудный) мне установила два счётчика, как было заявлено навороченная и современная,однако за прибор стоимостью на каспи магазине 5200тг, с меня взяли 15тыс, за два прибора соответственно 30 тыс. Причем прибор представляет собой обычный счётчик и кусочек провода. Тогда я написал на эту фирму за что с меня взяли по 15 тыс за штуку,с той стороны было голосовое сообщение которую сразу удалили. Видимо установка прибора или закрутить две гайки нынче стоит десять тысяч