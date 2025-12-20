НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Счетчики воды: чтобы не сесть в лужу. Приборы и модемы: покупать отдельно или два в одном? Мнение специалистов
 
 
Счетчики воды: чтобы не сесть в лужу. Приборы и модемы: покупать отдельно или два в одном? Мнение специалистов
Отправлено: 20.12.25 - 12:22
Многие владельцы жилья уже сейчас, после анонсированных новшеств в работе ГКП «Костанай-Су», оказались перед выбором: какой «правильный» прибор учета холодной воды приобрести. Правда, вопрос встанет ребром, когда у пользователя закончится обозначенный в техпаспорте срок эксплуатации этого измерительного девайса.
Сабыр
Re: Счетчики воды: чтобы не сесть в лужу. Приборы и модемы:...
Отправлено: 20.12.25 - 12:22
#1
Вот это темку протащили ребятки.. Вот это бизнес,понимаю.. Миллиарды
Дантист
Re: Счетчики воды: чтобы не сесть в лужу. Приборы и модемы:...
Отправлено: 21.12.25 - 05:00
#2
А имеет ли право Костанай Су выдвигать свои требования, если они не узаконены? В любом суде потребитель сможет обязать компанию принимать показания счётчика без модемов, если приборы прописаны в регламенте, который выше по статусу требований компании. Мало ли что какая компания придумает требовать?
Дантист
Re: Счетчики воды: чтобы не сесть в лужу. Приборы и модемы:...
Отправлено: 21.12.25 - 05:02
#3
Кто оплачивать будет? Угадайте с трёх раз. И смело добавьте расходы на интернет, электричество, цены на которые растут как на дрожжах.
сайлау курманов
Re: Счетчики воды: чтобы не сесть в лужу. Приборы и модемы:...
Отправлено: 21.12.25 - 12:11
#4
фирма ЭНКОР по счётчикам (Рудный) мне установила два счётчика, как было заявлено навороченная и современная,однако за прибор стоимостью на каспи магазине 5200тг, с меня взяли 15тыс, за два прибора соответственно 30 тыс. Причем прибор представляет собой обычный счётчик и кусочек провода. Тогда я написал на эту фирму за что с меня взяли по 15 тыс за штуку,с той стороны было голосовое сообщение которую сразу удалили. Видимо установка прибора или закрутить две гайки нынче стоит десять тысяч
Добринцофф
Счетчики воды: чтобы не сесть в лужу. Приборы и модемы: покупать отдельно или два в одном? Мнение специалистов
Отправлено: 21.12.25 - 14:15
#5
Цитата:
сайлау курманов:
Видимо установка прибора или закрутить две гайки нынче стоит десять тысяч

Почему сами не закрутили 2 гайки,сэкономили бы кучу денег.
Я сам менял,купил счётчик,закрутил 2 гайки,работы на 10 минут,потом пришла контролёр и опломбировала.
сайлау курманов
Re: Счетчики воды: чтобы не сесть в лужу. Приборы и модемы:...
Отправлено: 21.12.25 - 18:30
#6
В одно время запрещали хозяевам самим устанавливать счетчики,да и вопрос цены меня как-то не сильно волновал, а тут такое выдали под занавес чего я и не ожидал. Завтра пойду предьявлю претензию
