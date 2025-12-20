НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Амиржан КОСАНОВ: О зависимости от независимости. Попытка нового осмысления этих понятий в новом Казахстане
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53184
Амиржан КОСАНОВ: О зависимости от независимости. Попытка нового осмысления этих понятий в новом Казахстане
Отправлено: 20.12.25 - 16:44
В отношении такого субъекта, как государство, многие в «суверенном угаре» абсолютизируют Независимость - дескать, ни от кого в мире страна не должна зависеть, и все - никаких гвоздей!
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7921
Re: Амиржан КОСАНОВ: О зависимости от независимости. Попытка...
Отправлено: 20.12.25 - 16:44
#1
как при старом Казахстане, власть будет Зависеть от личной симпатии к одним
Культ личности единственного и солнцеликого создали группа депутатов которые довосхвалялись до того,что перешли все границы приличия. Предлагаю выявить этих подхалимов и подвергнуть общественной порке. Вот тогда в будущем никто не отважиться на подобные вещи
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1533
Re: Амиржан КОСАНОВ: О зависимости от независимости. Попытка...
Отправлено: 20.12.25 - 16:54
#2
То, что автор называет красной империей и обеспечило фундамент этой самой экономической и политической независимости. Но автор, как и все, не преминул пнуть мертвого льва.
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2199
Re: Амиржан КОСАНОВ: О зависимости от независимости. Попытка...
Отправлено: 20.12.25 - 23:45
#3
. Свой горький геополитический привкус вносит в ЕАЭС и ОДКБ война, которую участник этих образований - Россия развязала против Украины, с которой, в свою очередь, у Казахстана свои, независимые от России, отношения. Поэтому наше союзничество с РФ становится все более токсичным, морально и политически ущербным.





Разведка США полагает, что российский лидер Владимир Путин вынашивает планы по «захвату всей Украины» и стран Балтии. Как сообщает Reuters, подобная информация нередко встречается в докладах спецслужбы, последний датирован концом сентября. По словам источников агентства, в европейских странах тоже опасаются, что Россия нацелилась на территории, в том числе бывших стран советского блока, сейчас входящих в НАТО.

.....а если нас захотят захватить куда нам податься? у кого просить защиты,кто вступится за нас?да и население у нас не многочисленное ...
Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
305
Re: Амиржан КОСАНОВ: О зависимости от независимости. Попытка...
Отправлено: 21.12.25 - 00:57
#4
а если нас захотят захватить куда нам податься? Да кому ты нужен? :-P :-P :-P
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2199
Re: Амиржан КОСАНОВ: О зависимости от независимости. Попытка...
Отправлено: 21.12.25 - 14:56
#5
Цитата:
ZanoZOV:
а если нас захотят захватить куда нам податься? Да кому ты нужен?


..... страна скакунов не думала и не гадала что окажется в сегодняшней ситуации,все хором кричали им помогут еродрузи,а друзи поставляют только инфо.да вооружение, руки то украинские.....мы то не нужны а вот недра нужны....которые уже в руках...у кого?
