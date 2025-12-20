Отправлено: - 21:27

На полную мощность наш компьютер должен заработать до конца 2025 года.

Сплошная вода и никакой конкретики. Нужна прозрачность по поводу этого суперкомпьютера и его использования. Не понятно, то ли его Дурову сдали в аренду, то ли Машрабову. А может СБЕРу, раз банковский сектор ощутил влияние. Или вообще, решили использовать для слежки за гражданами? Зачем засекретили местоположение? Типа никто не знает, где он, но уже журналисты там побывали и место слили. Деньги потрачены, нужно четко знать - сколько и каких конкретно исследований на нем проводится в данный момент, проверить целевое использование.Цитата:Алё, чатЖПТ, уже конец года, давай результаты