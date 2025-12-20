НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Будущее наступило: как мы влюбились в ИИ в этом году
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53181
Будущее наступило: как мы влюбились в ИИ в этом году
Отправлено: 20.12.25 - 21:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью жизни в 2025 году. Ещё пару лет назад было трудно представить, что сегодня человечество сможет решать сложнейшие задачи, создавать целые проекты или писать картины за считанные секунды.В гонке ИИ Казахстан уверенно занял своё место и стремительно покоряет эту сферу.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29437
Re: Будущее наступило: как мы влюбились в ИИ в этом году
Отправлено: 20.12.25 - 21:27
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сплошная вода и никакой конкретики. Нужна прозрачность по поводу этого суперкомпьютера и его использования. Не понятно, то ли его Дурову сдали в аренду, то ли Машрабову. А может СБЕРу, раз банковский сектор ощутил влияние. Или вообще, решили использовать для слежки за гражданами? Зачем засекретили местоположение? Типа никто не знает, где он, но уже журналисты там побывали и место слили. Деньги потрачены, нужно четко знать - сколько и каких конкретно исследований на нем проводится в данный момент, проверить целевое использование.

Цитата:
На полную мощность наш компьютер должен заработать до конца 2025 года.

Алё, чатЖПТ, уже конец года, давай результаты :lol:
Профайл
Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
305
Re: Будущее наступило: как мы влюбились в ИИ в этом году
Отправлено: 21.12.25 - 00:50
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Звонил я в этот старлинк, с такой ценовой категорией здесь он то что бы приживётся, здесь он и погибнет! Нет у народа таких сумм на трафик и на аренду, оборудование в 21 веке стоит копейки, но цены у них высокие. Не осилит этого простой гражданин. так что с этим будет полный пролёт! И ничего он простым гражданам не даст!
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1533
Re: Будущее наступило: как мы влюбились в ИИ в этом году
Отправлено: 21.12.25 - 09:39
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой умник решил, что мы влюбились в ИИ? По мне, что он есть, что его нет. Особо я не чувствую разницы. Быстрая работа порталов госуслуг сводится к нулю их результативностью, поскольку на обращения чиновники отвечают банальными отписками, составленными под копирку тем же ИИ наверное.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 74, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 73
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS