За продажу некоторых лекарств без рецепта с 1 января 2026 года вводят уголовное наказание
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53181
За продажу некоторых лекарств без рецепта с 1 января 2026 года вводят уголовное наказание
Отправлено: 20.12.25 - 19:18
С нового года усиливается ответственность за безрецептурный отпуск лекарств в аптеках. Формально многие ЛС и сейчас нельзя отпускать без рецепта, но провизоры закрывают глаза. Теперь же, чтобы не потерять бизнес (а то и получить срок), запрет будут соблюдать строже.
Читать новость

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2452
Re: За продажу некоторых лекарств без рецепта с 1 января 2026...
Отправлено: 20.12.25 - 19:18
#1
Так шта...
Запасайтесь лекарствами в последние дни декабря, люди.
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17316
Re: За продажу некоторых лекарств без рецепта с 1 января 2026...
Отправлено: 20.12.25 - 20:47
#2
Ох как власти переживают за каких то наркоманов, готовы из за этих упырей простого аптекаря посадить в тюрьму.
А может просто дать им подохнуть, они сами выбрали же этот путь. Пусть травят себя, мне лично не жалко их
7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
198
За продажу некоторых лекарств без рецепта с 1 января 2026 года вводят уголовное наказание
Отправлено: 20.12.25 - 22:52
#3
Это не за наркоманов переживают, а заставляют нас идти в поликлинику к терапевту, чтобы выписать рецепт и поликлиника получила деньги за приём. Поликлинике доход, человеку ещё один квест с поликлиникой

[Исправлено: 71422, 20.12.2025 - 23:53]
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

XML / RSS