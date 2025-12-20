Re: Засуха или паводки? Какими ожидаются зима-лето’2026 в...

Отправлено: - 20:48

Цитата///предсказало недавние/



Дождливую осень, 2023 года, длившую почти ДВА месяца- его Агентство НЕ ПРЕДСКАЗАЛО

или НЕ СМОГЛО или НЕ СУМЕЛО??

И нынешную РЕКОРДНУЮ ( по данным Минсельхоза) урожайность, его Агентство- тоже не смогло предсказать ???



Я думаю, и с высоты своего 43-летнего опыта работы в сельском хозяйстве уверено говорю - НИКТО не сможеть предсказать - каким будет год у полеводов и каким будет хлеб в будущем году- это знает только Всевышний, а всё остальное - это от лукавового и простое надувание щёк. Очевидно лавры Кожамсеитова - никому не дают покоя.

Пары, зябь, плоскорез, сроки, сортообмен, СЗС-2.1, глубина и норма-если всё это соблюдено- хоть какой то хлеб вы получите и причём в любой год.

При этом - наличие или неналичие современной техники - абсалютно НИКАКОЙ роли не играет.