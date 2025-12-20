НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Засуха или паводки? Какими ожидаются зима-лето’2026 в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53180
Засуха или паводки? Какими ожидаются зима-лето’2026 в Казахстане
Отправлено: 20.12.25 - 20:48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В наступающем году Казахстан может пережить холодную и неоднородную зиму, а потом лишиться большей части влаги из-за её раннего таяния. Собеседник «НГ» - общественный деятель и публицист Кирилл ПАВЛОВ.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8673
Re: Засуха или паводки? Какими ожидаются зима-лето’2026 в...
Отправлено: 20.12.25 - 20:48
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата///предсказало недавние/

Дождливую осень, 2023 года, длившую почти ДВА месяца- его Агентство НЕ ПРЕДСКАЗАЛО
или НЕ СМОГЛО или НЕ СУМЕЛО??
И нынешную РЕКОРДНУЮ ( по данным Минсельхоза) урожайность, его Агентство- тоже не смогло предсказать ???

Я думаю, и с высоты своего 43-летнего опыта работы в сельском хозяйстве уверено говорю - НИКТО не сможеть предсказать - каким будет год у полеводов и каким будет хлеб в будущем году- это знает только Всевышний, а всё остальное - это от лукавового и простое надувание щёк. Очевидно лавры Кожамсеитова - никому не дают покоя.
Пары, зябь, плоскорез, сроки, сортообмен, СЗС-2.1, глубина и норма-если всё это соблюдено- хоть какой то хлеб вы получите и причём в любой год.
При этом - наличие или неналичие современной техники - абсалютно НИКАКОЙ роли не играет.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 67, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 67
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS