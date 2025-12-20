Re: За продажу некоторых лекарств без рецепта с 1 января 2026...

20:47

Ох как власти переживают за каких то наркоманов, готовы из за этих упырей простого аптекаря посадить в тюрьму.

А может просто дать им подохнуть, они сами выбрали же этот путь. Пусть травят себя, мне лично не жалко их