НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Амиржан КОСАНОВ: О зависимости от независимости. Попытка нового осмысления этих понятий в новом Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53180
Амиржан КОСАНОВ: О зависимости от независимости. Попытка нового осмысления этих понятий в новом Казахстане
Отправлено: 20.12.25 - 16:44
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В отношении такого субъекта, как государство, многие в «суверенном угаре» абсолютизируют Независимость - дескать, ни от кого в мире страна не должна зависеть, и все - никаких гвоздей!
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7918
Re: Амиржан КОСАНОВ: О зависимости от независимости. Попытка...
Отправлено: 20.12.25 - 16:44
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как при старом Казахстане, власть будет Зависеть от личной симпатии к одним
Культ личности единственного и солнцеликого создали группа депутатов которые довосхвалялись до того,что перешли все границы приличия. Предлагаю выявить этих подхалимов и подвергнуть общественной порке. Вот тогда в будущем никто не отважиться на подобные вещи
Профайл Посетить вебсайт
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1530
Re: Амиржан КОСАНОВ: О зависимости от независимости. Попытка...
Отправлено: 20.12.25 - 16:54
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То, что автор называет красной империей и обеспечило фундамент этой самой экономической и политической независимости. Но автор, как и все, не преминул пнуть мертвого льва.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 74, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 74
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS