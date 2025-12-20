Re: Амиржан КОСАНОВ: О зависимости от независимости. Попытка...

Отправлено: - 16:44

как при старом Казахстане, власть будет Зависеть от личной симпатии к одним

Культ личности единственного и солнцеликого создали группа депутатов которые довосхвалялись до того,что перешли все границы приличия. Предлагаю выявить этих подхалимов и подвергнуть общественной порке. Вот тогда в будущем никто не отважиться на подобные вещи