рихард:

вот с глубокой ностальгией вспоминаешь тут времена Сталина. Эти деятели все проблемы решили бы за полгода...

saba:

Я тут даже большого элемента коррупции не вижу! Коррупционеру , как любому преступнику огласка не нужна, умный коррупционер всегда сделает, так , чтобы быстренько всё сдать и закрыть дело! Здесь обыкновенное головотяпство и глубокий непрофессионализм+тяжёлая государственная машина с её бюрократизмом! А что школа в Кунае? Тоже третий год достраивают, 150 экспертиз можно было бы сделать и перестроить этот злосчастный спортзал,33 раза усилив кровлю!



Так нет, пока ругались между собой подрядчик с проектировщиком, пока экспертизы делали,пока передавали объект новому подрядчику тут и морозы нагрянули!!! У зимы нет бюрократической машины, как сама захотела или как пришло её время она ту как тут и делает качественно своё дело!

