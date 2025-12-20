НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Батыр был, хана не было - Домашнюю кухню не искали. Где она сама нас нашла
 
 
Батыр был, хана не было - Домашнюю кухню не искали. Где она сама нас нашла
Отправлено: 20.12.25 - 14:19
У меня при слове «хурма» первая ассоциация - Восток, Средняя Азия. В одноименном костанайском кафе меню, как почти везде у нас, в общем-то интернациональное: пицца, уха по-фински, кесадилья, бургер, стейки, шашлыки. Но и блюд, причисляемых к национальным азиатским кухням, много. Собственно, на одно из них я и настроилась.
Re: Батыр был, хана не было - Домашнюю кухню не искали. Где она...
Отправлено: 20.12.25 - 14:19
#1
Цитата:
Ну, без плова, так без плова...


Даже на халяву не стал бы кушать. С детства не воспринимаю плов не узбекский, не таджикский, не алжирский.

А вот всё остальное круто, жареные мантики, ребрышки, салатики и оригинальный облепиховый чай, это по мне.

Обоям на стене минус. Не уютно выглядит
Re: Батыр был, хана не было - Домашнюю кухню не искали. Где она...
Отправлено: 20.12.25 - 15:02
#2
Раньше Дора любила шашлыки из окорочков и свинки, разливной пивас. Почему у Доры вкус изменился? :))
