За несколько лет до завоевательных походов Российской империи на южные границы вплоть до Самарканда и Бухары (проще назвать колонизацией этих территорий) наследный принц и внук степного владыки Кенесары хана,сын султана Уали-Шокан,был поручик- адъютантом у Омского генерал-губернатора Горчакова. Внедрившись в купеческую среду, Шокан вместе с торговым караваном который идёт в Узбекистан был послан шпионом и по возвращении составил географическую карту этих мест и представил ее своему генералу. Вскоре начался поход на южные границы. Однако дальнейшую судьбу самого Шокана советские историки представили печально,он заболел и совсем молодым (37 лет) умер у себя родине в селе Сырымбет недалеко от Кокшетау. Хотя есть могила где похоронен Шокан,но некоторые современники сомневаются в этом, пишут что он женился на дочери того самого Горчакова и под другим именем уехал в Петербург. Такому повороту событии есть основание верить, так как после упразднения должности и статуса ханства,прислуживать завоевателям и колонизаторам не есть хорошо, Шокан у себя в роду был принят прохладно,а некоторые родственники вовсе отвернулись. Так гласит легенда в тех местах где он родился.