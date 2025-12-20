НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Зеркала для потомков и песок истории - Премьера спектакля «Шоқан» состоялась в Костанае. Театр взял на себя смелость показать не монумент, а человека
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53175
Зеркала для потомков и песок истории - Премьера спектакля «Шоқан» состоялась в Костанае. Театр взял на себя смелость показать не монумент, а человека
Отправлено: 20.12.25 - 10:10
- Муканов писал об Уалиханове и с болью, и с любовью современника тех сложных перемен, когда ломалась одна эпоха и рождалась другая. - говорит режиссер Бәзіл Сұлтанғазы. - Важно было показать надлом - внутреннюю драму человека, ставшего мостом между мирами.
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7917
Re: Зеркала для потомков и песок истории - Премьера спектакля...
Отправлено: 20.12.25 - 10:10
#1
За несколько лет до завоевательных походов Российской империи на южные границы вплоть до Самарканда и Бухары (проще назвать колонизацией этих территорий) наследный принц и внук степного владыки Кенесары хана,сын султана Уали-Шокан,был поручик- адъютантом у Омского генерал-губернатора Горчакова. Внедрившись в купеческую среду, Шокан вместе с торговым караваном который идёт в Узбекистан был послан шпионом и по возвращении составил географическую карту этих мест и представил ее своему генералу. Вскоре начался поход на южные границы. Однако дальнейшую судьбу самого Шокана советские историки представили печально,он заболел и совсем молодым (37 лет) умер у себя родине в селе Сырымбет недалеко от Кокшетау. Хотя есть могила где похоронен Шокан,но некоторые современники сомневаются в этом, пишут что он женился на дочери того самого Горчакова и под другим именем уехал в Петербург. Такому повороту событии есть основание верить, так как после упразднения должности и статуса ханства,прислуживать завоевателям и колонизаторам не есть хорошо, Шокан у себя в роду был принят прохладно,а некоторые родственники вовсе отвернулись. Так гласит легенда в тех местах где он родился.
