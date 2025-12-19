НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Руководители госучреждений смогут заниматься бизнесом в Казахстане
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53175
Руководители госучреждений смогут заниматься бизнесом в Казахстане
Отправлено: 19.12.25 - 15:08
Сенат во втором чтении одобрил законопроект, который предусматривает отмену общего запрета на предпринимательскую и иную оплачиваемую деятельность для лиц, приравненных к государственным служащим.
Читать новость

v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2033
Re: Руководители госучреждений смогут заниматься бизнесом в...
Отправлено: 19.12.25 - 15:08
#1
Потом разрешим им служебные авто использовать для доставки товара, потом начнем путать дела государственные и дела ИПшные. Красота!
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7917
Re: Руководители госучреждений смогут заниматься бизнесом в...
Отправлено: 19.12.25 - 18:18
#2
Кого хотим обмануть? Все знают у любого чиновника есть левый бизнес иначе откуда бы взялись супермаркеты и другая неприкосновенность,ни разу не видел чтобы там ходили проверяющие или участковые с бородатыми подростками.
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8672
Re: Руководители госучреждений смогут заниматься бизнесом в...
Отправлено: 19.12.25 - 19:18
#3
Цитата:
vofkakst:
начнем путать дела государственные


Как в кинофильме,"Кавказская красавица: - "...ты не путай государственных баранов со своими..."
raem
raem
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.02.19
Сообщений:
41
Re: Руководители госучреждений смогут заниматься бизнесом в...
Отправлено: 19.12.25 - 22:24
#4
Браво!!!!
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2367
Re: Руководители госучреждений смогут заниматься бизнесом в...
Отправлено: 19.12.25 - 22:56
#5
Цитата:
ACROS:
Как в кинофильме,"Кавказская красавица: - "...ты не путай государственных баранов со своими..."

так сейчас и будет! ип руководителя будет выполнять работы по ремонту объектов по госпрограмме , так как техспецификацию будут писать под себя... мы же это уже проходили.
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2033
Руководители госучреждений смогут заниматься бизнесом в Казахстане
Отправлено: 20.12.25 - 05:13
#6
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Вот-вот, я об этом же. Во жисть начнется
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29436
Руководители госучреждений смогут заниматься бизнесом в Казахстане
Отправлено: 20.12.25 - 05:32
#7
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
так как техспецификацию будут писать под себя... мы же это уже проходили.

Никогда такого не было - и вот опять :lol:
Д
Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1529
Re: Руководители госучреждений смогут заниматься бизнесом в...
Отправлено: 20.12.25 - 10:01
#8
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
техспецификацию будут писать под себя.

Ну а почему бы нет? Законы под себя пишут, а уж какую-то спецификацию тем более.
