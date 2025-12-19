Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
О суверенитете моего Казахстана
Отправлено: 19.12.25 - 09:38
Поводом для написания моего суждения в мою «Нашу Газету» послужила вышедшая в «Новой газете» статья Амиржана КОСАНОВА под названием «День Республики: Токаев в плену дилемм» - о противоречивой политике президента, находящегося между «ястребами» и «голубями». В ней уважаемый мной автор пишет:
- Страна в очередной раз отметила один из главных государственных праздников...
Re: О суверенитете моего Казахстана
Отправлено: 19.12.25 - 09:38
Уважаемому Батырхану! США живет по Конституции 18-го века, да только основные права и свободы граждан были закреплены в ней гораздо позже в виде поправок 1. Первая поправка-Свобода слова, религии, печати, собраний и обращения к правительству. Защищает основные гражданские права и свободы.
Re: О суверенитете моего Казахстана
Отправлено: 19.12.25 - 11:32
Цитата:///мы не имеем права вычеркнуть//
КТО конкретно переписывает и как переписывают и кто такие МЫ ???
И кто вам дал такое право и от имени какой организации или группы людей - МЫ???
Re: О суверенитете моего Казахстана
Отправлено: 19.12.25 - 12:01
а как быть с просьбой подданства царской России Абулхаира? сужу по риторике автора - тогда будет день зависимости для НАС?
давайте вспомним джунгар..
или анракайскую битву или битву на реке буланты? день победы??!
Re: О суверенитете моего Казахстана
Отправлено: 19.12.25 - 12:02
Цитата:
Хозяин страны, что хочет - то и пишет
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Напомните, а против чего собственно был протест?
ACROS:
КТО конкретно переписывает и как переписывают и кто такие МЫ ??? И кто вам дал такое право и от имени какой организации или группы людей - МЫ???
Хозяин страны, что хочет - то и пишет
Цитата:
в мою «Нашу Газету»
Цитата:
моего Казахстана
Цитата:
протест народных масс в декабре 1986 года в Алматы и других городах.
Напомните, а против чего собственно был протест?
О суверенитете моего Казахстана
Отправлено: 19.12.25 - 12:05
Цитата:
Признать предательством. С банкнот - убрать, портреты снять, памятники демонтировать.
директор пляжа:
Признать предательством. С банкнот - убрать, портреты снять, памятники демонтировать.
Re: О суверенитете моего Казахстана
Отправлено: 19.12.25 - 12:32
Меня больше всего волнует, как нарастает в соцсетях,а значит в обществе в целом,ненависть молодого поколения казахов ко всему советскому и в том числе русскому. Я сильно озабочен и тревожит сей факт, чем он закончится и как долго это терпеть?
Re: О суверенитете моего Казахстана
Отправлено: 19.12.25 - 12:35
Цитата:
санкции на него!
попахивает проплаченной статьей, не находите господа?
"расстрелом МИРНЫХ жителей" как по методичке все прям)
что же про "кантар" ни слова, господин Батырхан! а Батырхан ли ты вообще?
maxsaf: С банкнот - убрать, портреты снять, памятники демонтировать.
санкции на него!
попахивает проплаченной статьей, не находите господа?
"расстрелом МИРНЫХ жителей" как по методичке все прям)
что же про "кантар" ни слова, господин Батырхан! а Батырхан ли ты вообще?
Re: О суверенитете моего Казахстана
Отправлено: 19.12.25 - 14:22
«Декабрьские события» (Желтоксан) 17-18 декабря 1986 года в Алма-Ате- притянуты за уши ради разогрева националистических настроений. В свою бытность рассказывал мой товарищ- служил там в пожарной команде на овощной базе. Часть была со срочниками. Так вот их, без оружия отправили на площадь в Алма-Ате, поддержать оцепление. "Мирные люди" обкуренные вооруженные охотничьими ружьями перевернули пожарку-цистерну и прыгали на ней так, что вмяли кабину с водителем, тоже самое было с УАЗиком. Кое-как сумели отбить водителей, иначе бы их там растерзали.. ВВшникам, кроме дубинок и лопаток ничего не выдавали, но стрельба на площади стояла.. Что-то об этом никто не хочет говорить.. В Жанаузени свои били своих.. Независимость, однако.. История имеет тот окрас, который дает ее рассказывающий
Re: О суверенитете моего Казахстана
Отправлено: 19.12.25 - 14:42
Кстати забыл указать- мой товарищ, наш, местный, казах((((
Re: О суверенитете моего Казахстана
Отправлено: 19.12.25 - 19:21
Цитата:
Протв назначения Геннадия Владимировича.
maxsaf:
против чего собственно был протест?
против чего собственно был протест?
Протв назначения Геннадия Владимировича.
Re: О суверенитете моего Казахстана
Отправлено: 19.12.25 - 22:23
Статья странная! Сплошной сумбур, так до конца не понял против чего протестует автор и кого клеймит! И протестует ли вообще?
Re: О суверенитете моего Казахстана
Отправлено: 19.12.25 - 22:32
Цитата:
Его то к чему приплели? Я могу много разных историй вспомнить про то, как русские князья под другую руку просились, просто выживая и спасая свой народ! Святой князь Александр Невский был побратимом и пользовался покровитетельством хана Золотой Орды Берке и что? Никто об этом не вспоминает, а как потыкать в глаза ханом маленького ханства Абулхаиром, так мы завсегда! А я могу ещё и рязанского князя Олега вспомнить, который выступил на стороне Мамая против Дмитрия Донского и что? Будем попрекать друг друга делами предков? Умерли они уже давно, не тревожьте старые кости, пусть покоятся с миром!
директор пляжа:
Абулхаира? сужу
Абулхаира? сужу
Его то к чему приплели? Я могу много разных историй вспомнить про то, как русские князья под другую руку просились, просто выживая и спасая свой народ! Святой князь Александр Невский был побратимом и пользовался покровитетельством хана Золотой Орды Берке и что? Никто об этом не вспоминает, а как потыкать в глаза ханом маленького ханства Абулхаиром, так мы завсегда! А я могу ещё и рязанского князя Олега вспомнить, который выступил на стороне Мамая против Дмитрия Донского и что? Будем попрекать друг друга делами предков? Умерли они уже давно, не тревожьте старые кости, пусть покоятся с миром!
