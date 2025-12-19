НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
О суверенитете моего Казахстана
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53173
О суверенитете моего Казахстана
19.12.25 - 09:38
Поводом для написания моего суждения в мою «Нашу Газету» послужила вышедшая в «Новой газете» статья Амиржана КОСАНОВА под названием «День Республики: Токаев в плену дилемм» - о противоречивой политике президента, находящегося между «ястребами» и «голубями». В ней уважаемый мной автор пишет:
- Страна в очередной раз отметила один из главных государственных праздников...
Михаил
* Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
459
Re: О суверенитете моего Казахстана
19.12.25 - 09:38
#1
Уважаемому Батырхану! США живет по Конституции 18-го века, да только основные права и свободы граждан были закреплены в ней гораздо позже в виде поправок 1. Первая поправка-Свобода слова, религии, печати, собраний и обращения к правительству. Защищает основные гражданские права и свободы.
2. Вторая поправка-Право на хранение и ношение оружия.Часто обсуждается в контексте прав на самооборону и регулирования оружия.
3. Четвертая поправка-Защита от необоснованных обысков и арестов. Устанавливает право на неприкосновенность частной жизни.
4. Пятая поправка-Право на справедливый суд, защиту от самообвинения и двойного наказания.
Гарантирует основные правовые процедуры.
5. Шестая поправка-Право на скорый и публичный суд, защиту, и возможность допроса свидетелей. Обеспечивает право на защиту в уголовных делах. Так то что вы описываете чуть ли незыблемый документ- все это создавалось столетиями!!!
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8669
Re: О суверенитете моего Казахстана
19.12.25 - 11:32
#2
Цитата:///мы не имеем права вычеркнуть//

КТО конкретно переписывает и как переписывают и кто такие МЫ ???
И кто вам дал такое право и от имени какой организации или группы людей - МЫ???
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
1005
Re: О суверенитете моего Казахстана
19.12.25 - 12:01
#3
а как быть с просьбой подданства царской России Абулхаира? сужу по риторике автора - тогда будет день зависимости для НАС?
давайте вспомним джунгар..
или анракайскую битву или битву на реке буланты? день победы??!
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29433
Re: О суверенитете моего Казахстана
19.12.25 - 12:02
#4
Цитата:
ACROS:
КТО конкретно переписывает и как переписывают и кто такие МЫ ??? И кто вам дал такое право и от имени какой организации или группы людей - МЫ???

Хозяин страны, что хочет - то и пишет


Цитата:
в мою «Нашу Газету»


Цитата:
моего Казахстана


8-)

Цитата:
протест народных масс в декабре 1986 года в Алматы и других городах.


Напомните, а против чего собственно был протест?
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29433
О суверенитете моего Казахстана
19.12.25 - 12:05
#5
Цитата:
директор пляжа:
а как быть с просьбой подданства царской России Абулхаира?

Признать предательством. С банкнот - убрать, портреты снять, памятники демонтировать. :lol:
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7915
Re: О суверенитете моего Казахстана
19.12.25 - 12:32
#6
Меня больше всего волнует, как нарастает в соцсетях,а значит в обществе в целом,ненависть молодого поколения казахов ко всему советскому и в том числе русскому. Я сильно озабочен и тревожит сей факт, чем он закончится и как долго это терпеть?
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
1005
Re: О суверенитете моего Казахстана
19.12.25 - 12:35
#7
Цитата:
maxsaf: С банкнот - убрать, портреты снять, памятники демонтировать.

санкции на него!

попахивает проплаченной статьей, не находите господа?
"расстрелом МИРНЫХ жителей" как по методичке все прям)

что же про "кантар" ни слова, господин Батырхан! а Батырхан ли ты вообще?
Михаил
* Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
459
Re: О суверенитете моего Казахстана
19.12.25 - 14:22
#8
«Декабрьские события» (Желтоксан) 17-18 декабря 1986 года в Алма-Ате- притянуты за уши ради разогрева националистических настроений. В свою бытность рассказывал мой товарищ- служил там в пожарной команде на овощной базе. Часть была со срочниками. Так вот их, без оружия отправили на площадь в Алма-Ате, поддержать оцепление. "Мирные люди" обкуренные вооруженные охотничьими ружьями перевернули пожарку-цистерну и прыгали на ней так, что вмяли кабину с водителем, тоже самое было с УАЗиком. Кое-как сумели отбить водителей, иначе бы их там растерзали.. ВВшникам, кроме дубинок и лопаток ничего не выдавали, но стрельба на площади стояла.. Что-то об этом никто не хочет говорить.. В Жанаузени свои били своих.. Независимость, однако.. История имеет тот окрас, который дает ее рассказывающий
Михаил
* Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
459
Re: О суверенитете моего Казахстана
19.12.25 - 14:42
#9
Кстати забыл указать- мой товарищ, наш, местный, казах((((
