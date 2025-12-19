НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Запрет на аккаунты в соцсетях для детей: инициативу обсуждают из-за массовых обращений родителей в Казахстане
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53172
Запрет на аккаунты в соцсетях для детей: инициативу обсуждают из-за массовых обращений родителей в Казахстане
19.12.25 - 11:13
В Казахстане обсуждают введение возрастных ограничений на регистрацию детей в социальных сетях после большого количества обращений со стороны родителей, обеспокоенных безопасностью несовершеннолетних в интернет-пространстве. Минкульт рассматривает возможность использования Egov для верификации возраста.
Skeptic
Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2450
Re: Запрет на аккаунты в соцсетях для детей: инициативу...
19.12.25 - 11:13
#1
Хорошая идея.
директор пляжа
директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
1004
Re: Запрет на аккаунты в соцсетях для детей: инициативу...
19.12.25 - 11:39
#2
ну если в австралии внедрили, то и мы зачесались..
почему опыт гос управления, местного управления, коммунальный сферы не перенимают у австралийцев?
